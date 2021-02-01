【林嘉泰離世】社署副署長昏迷11日離世　社福界婉惜邵家臻：一等一好人

▲ 邵家臻形容林嘉泰是「一等一好人」。

社會福利署副署長林嘉泰1月20日早上，被發現於灣仔胡忠大廈的社署辦事處昏迷，一直留醫東區醫院，延至今早不治，終年59歲。對於林嘉泰離世，社福界都表示婉惜，形容是「我們失去了一位好社工」，而前立法會社福界議員邵家臻在社交平台撰文，指林嘉泰總願意「落地」做實事，形容他是「一等一好人」、「沒有敵人的社署副署長」。

前立法會社福界議員邵家臻在facebook撰文悼念林嘉泰，讚揚林嘉泰認真工作。邵家臻曾與林嘉泰於社工註冊局一起共事，由於會議時間極長，林嘉泰經常由早上8時工作至晚上11時，每當邵家臻勸他早退，他例必拒絕。邵家臻又形容林嘉泰是「人肉字典」，對於不同社會服務，由復康到長者各種範疇的內容和發展都瞭如指掌，如數家珍。

▲ 前立法會社福界議員邵家臻在社交平台撰文，指林嘉泰總願意「落地」做實事，形容他是「一等一好人」、「沒有敵人的社署副署長」。(相片來源：邵家臻fb)

邵家臻又指，林嘉泰願意「落地」，願意接信，願意回電，願意聆聽我們（反對派、吹哨人）的意見，願意盡力提供協助。對於當時還是議員新丁的邵家臻，不論是直接致電還是WhatsApp，他都會即日回覆。

邵家臻形容，林嘉泰是「是一等一好人，是個沒有敵人的社署副署長」，亦是他十分尊敬的好對手，因為林嘉泰的努力，在社福發展上，例如院舍防疫工作、新屋村社工隊、院舍質素丶露宿者服務等都有所改善，是一場美好的仗。

社會福利署副署長林嘉泰1月20日早上8時許，在灣仔胡忠大廈的社署辦事處昏迷，送往律敦治醫院治理，下午轉送東區醫院深切治療部，據了解，他入院時已昏迷，由於被社署同事發現時已沒有反應，不知道他曾昏迷多長時間，初步診斷不排除出現腦幹中風，情況一直危殆。

社會福利署署長梁松泰對林嘉泰離世深感悲痛代表社署同事向他的家人致以最深切的慰問，部門會盡力為其家人提供適切協助。

林嘉泰於1987年7月加入社署工作，2010年9月至2012年6月出任助理署長（津貼），2012年6月至2013年9月出任助理署長（康復及醫務社會服務），2013年9月升任副署長（服務）。