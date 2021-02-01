遙距營商計劃接獲逾3.4萬宗申請大部分屬中小企　至今獲批總資助額達18.8億元

▲ （經濟日報資料圖片）

創新科技署今日(1日)公布，「遙距營商計劃」審批工作已全部完成，共有34,614宗申請獲批，當中95%來自中小企業；至今獲批申請涉及的總資助額約18.8億元，平均每宗獲資助約6.4萬元。獲批企業須於指定限期前確認接受申請結果，及提供所需文件作合規檢查，計劃秘書處會盡快安排簽訂資助協議和發放資助。

創新科技署表示，「遙距營商計劃」於「防疫抗疫基金」下推出，自去年5月18日至10月31日申請期內，已接獲來自32,143間企業共38,572宗申請，其中近1萬宗於10月最後一個星期遞交；扣除在獲批後但沒有接受申請結果或未有提供相關文件等個案，至今獲批申請涉及的總資助額約18.8億元，平均每宗獲資助約6.4萬元。

計劃的秘書處香港生產力促進局已透過電郵向所有申請企業通知有關結果，獲批企業須於指定限期前透過網上系統確認接受申請結果，及提供所需文件作合規檢查，生產力促進局會盡快安排簽訂資助協議和發放資助，而企業亦可透過網上系統預約簽署資助協議的日期。

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責任編輯：陳正怡