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【無辜女嬰】34歲媽與男友爭吵火遮眼　怒將初生女兒當武器丟落地重傷

親子 12:04 2021/02/01

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美國一名34歲媽與男友爭吵火遮眼，怒將初生女兒當武器丟落地。

小朋友是無辜的！美國一名34歲媽媽與男友吵架，氣極之下抓起年僅1個月大女嬰當成武器直接丟向對方。不料，男友沒有及時接住，導致女嬰墮地臉朝向下，腦出血、肝臟撕裂，傷勢非常嚴重。

據外媒《whdh》報道，34歲女子Shana Raquel Vega與一個月大女嬰及男友入住一間位於美國佛羅里達洲Riviera Beach的酒店。在1月29日晚上9時，Shana與男友發生劇烈爭吵，期間用刀威脅男方，甚至將手中僅一個月大女兒丟向對方。然而，男友未能成功接住女嬰，女嬰臉朝下重摔地面。Shana見狀急忙抱起女兒逃出酒店。

34歲媽媽Shana。（圖片來源︰Palm Beach County Sheriff's Office）

女嬰肝臟撕裂傷勢腦出血嚴重

事後，當地警方向民眾報案，指一名女子以一條粉紅色毯子包裹著一名嬰兒，進入當地民居中。經過檢查後，年僅1個月大的女嬰全身多處受傷，包括右眼腫脹、眼眶骨折、腦部出血及肝臟有撕裂傷等，傷勢非常嚴重。

為脫罪曾否認怒丟女兒

Shana起初一度否認自己曾怒丟女兒，聲稱將女兒傳遞給男友時，對方失手漏接才導致意外發生。為怕女兒的監護權被奪走，於是她帶著女兒離開。

當地警方指，Shana如今面臨多項控罪，包括使用致命武器蓄意傷害、忽視兒童造成嚴重身體傷害、嚴重虐待兒童等罪名。目前她正在關押，而相關調查仍在進行中。

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責任編輯︰王明芳

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