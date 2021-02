【小學試題】小四英文搶分練習題答案　掌握各種介詞（Prepositions）用法

▲ 小四英文搶分練習題答案。

新冠肺炎第四波疫情爆發,教育局宣布全港中小學及幼稚園在12月2日起暫停面授課堂,直至農曆新年假期後。家長可陪伴小朋友,利用TOPick邀請名師設計的練習題,在家中鞏固所學、吸收新知,維持學習進度。

以下為小四英文練習參考答案︰

Part A

1. on

2. at

3. in

4. at

5. in

6. in

7. in

8. in

9. on

10. at

11. at

12. on

13. at

Part B

1. on

2. on

3. at

4. In

5. at

6. at

7. at

8. at

9. at

10. in

11. in

12. in

13. in

14. at

15. in

16. on

17. in

Part C

1. F

2. D

3. G

4. B

5. H

6. A

7. E

8. C

Part D

1. I can see Santa Claus at Christmas.

2. Cinemas are most crowded at the weekend.

3. Cinderella left the ball at midnight.

4. People have breakfast in the morning.

5. Animals have a long sleep in winter.

6. Jacky has P.E. lesson on Thursday.

7. Mike’s birthday is on 15th January.

8. People go to Chinese restaurants for breakfast on Sunday morning.

答案由「進研教育」提供。

