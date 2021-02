響應世衞行動　及早預防HPV　疫苗+篩查　消滅子宮頸癌

子宮頸癌是女性常見癌症,本港在2018年便有逾580宗新症個案1,數字創下近年的新高,絕對不能小覷。但其實子宮頸癌是一種可以消滅的癌症,正值「子宮頸癌關注月」,我在此呼籲大家響應世界衞生組織的最新策略,透過接種疫苗預防HPV感染、定期篩查及適當治療等措施,逐步消滅子宮頸癌,令香港成為一個沒有子宮頸癌的城市。

9成子宮頸癌與HPV有關

每年一月是「子宮頸癌關注月」,旨在提高大眾對子宮頸癌的認知。子宮頸癌逾九成均是由HPV感染所致2,演變的過程可歷時長達5至10年3,但感染HPV後患者可以毫無徵狀4,也沒有針對性方法可以清除潛伏體內的病毒5,因此有必要及早預防。例如在適齡時接種疫苗,可以預防九成由HPV引起的子宮頸癌6,再加上定期子宮頸篩查的幫助,可以將子宮頸癌的威脅減至最低。

很多人或抱著僥倖心理,認為自己不會「中招」。但研究顯示,高達80%有性經驗的男女有機會受到感染7,即使只有一個性伴侶,都有機會感染HPV4,反映及早開始預防HPV確實十分重要。

從小接種疫苗防HPV感染

正因為子宮頸癌對女性的健康構成重大威脅,世衞在2020年底就消滅子宮頸癌提出「90-70-90」的策略目標8(見表),藉以把全球的子宮頸癌新症個案在2045年減少42%,並在往後的日子令子宮頸癌逐漸消失。

世衞90-70-90策略 世衞90-70-90策略

世界衞生組織(WHO)在2020年11月公布消滅子宮頸癌策略8,提出「90-70-90」的目標,分別是: 90%女童在15歲完成接種HPV疫苗

70%女性有定期做子宮頸篩查

90%女性患子宮頸病變後得到適切的治療

在香港,政府已將預防HPV納入香港兒童免疫接種計劃之中,在2019/20學年開始到校為合資格的小五及小六女生免費接種疫苗9,而政府亦早於2004年3月8日開展子宮頸普查計劃,惟合資格婦女登記率仍不高10,合資格婦女登記率僅約兩成。



適齡開始篩查助發現病變

對抗子宮頸癌要從多方面入手,適齡時接種疫苗為預防HPV及子宮頸癌的第一道防線,而25歲或以上有性經驗的女士定期接受子宮頸篩查則為第二道防線,有助及早發現子宮頸病變,以更全面降低相關疾病的威脅11。若市民或家長有任何疑慮,可向醫生查詢。

最後我誠邀全港市民,一起響應世衞的行動,支持及鼓勵女性預防HPV,作為家長則應跟隨建議讓子女接種疫苗,從而令香港在可見的將來,成爲一個沒有子宮頸癌的城市。

