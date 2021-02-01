【黑暗人性】死後被父母利用「勒索」公司為弟買樓 23歲OL生前留言：親情是負擔

▲ 洛洛的父母利用女兒的死去要求公司巨額賠償。

重男輕女的悲劇層出不窮！浙江杭州23歲女子洛洛前年被發現溺亡在錢塘江，父母向她生前任職的設計公司要求賠償41萬元人民幣（約50萬港元），洛洛的公司要求電視節目介入，結果揭發洛洛的父母長年壓榨女兒，不斷索取金錢物質，死後要求賠償50萬港元是為了給兒子籌首期買樓，洛洛生前更表示「親情對於我而言，是負擔」。

綜合內地傳媒報道，23歲的洛洛生前在浙江杭州一家公司擔任總設計師，月薪上萬元港元，公司非常器重她，本來前途無可限量，但洛洛2019年10月被發現溺亡在錢塘江，是自殺還是意外落水無從考證。

洛洛離世後後，其任職的公司基於人道主義，支付了6萬元給洛洛的父母作為補償。洛洛的父母本來答應，但3天後卻突然獅子開大口，加價要50萬港元，直接暴漲7倍。

洛洛公司張老闆無奈找到當地電視台「和事佬」電視節目組，試圖和解，並公開全程錄影。洛洛的父母在鏡頭上大拍桌子，激憤淚奔，「我的心頭肉，一條人命沒了，就值6萬塊錢嗎？」父親也很悲痛補充道，「我很愛我的女兒」。

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事情卻發生轉折，洛洛的公司收集了不少證據，令人歎息悲劇後真正的原因。原來洛洛生前不停被父母壓榨，自己月入1萬多，但卻要上繳1萬元家用，洛洛的媽媽用最新款蘋果手機，而她用的是淘汰下來的iPhone6s。

洛洛的朋友也表示，洛洛很節約，連買雙Converse都捨不得，有時候更會向她哭訴「我真的沒有錢了，怎麼辦？」。有次洛洛銀行卡只剩7,000元，但洛洛的父親開口就要1萬元，不夠的就讓她想辦法。

令人感到諷刺的是，洛洛的父母口口聲聲說很愛女兒，也對女兒的收入了如指掌，但連洛洛的聯繫方式、住址等都不知道。洛洛的父母又拿出洛洛母親的微信截圖，證明對方早知洛洛曾經自殺、情緒低落，以及希望取得更多撫恤金幫兒子付婚房首期等，質疑對方利用自己的人道同情敲詐金錢。但節目並未報道雙方最終的調解結果。

洛洛生前在自己的微博中充滿絕望和無力，她寫下「我每天每天每天都很不快樂，還有人要來斥責我，你為什麼這麼悲觀，呵呵」、「你看吧，從來沒有人知道你活得有多辛苦，他們只care你有沒有聽話」。

官媒《央視新聞》更對此發表熱評，稱「為人父母，便身擔重任，不該任性妄為。每個家庭雖能力不同，但不能以任何藉口，剝奪孩子應得的愛與尊重。」

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責任編輯:王明芳