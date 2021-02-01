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【女人當自強】陳自瑤開抖音發表「自強宣言」　Yoyo一個表情再惹婚變揣測

娛樂 13:07 2021/02/01

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陳自瑤抖音發表「自強」宣言，與王浩信傳婚變多年再惹猜想。

陳自瑤因早前於台慶頒獎禮的「黑面事件」再度成為焦點，近期頻頻更新社交網站的她，日前於「新戰場」抖音上載短片，在影片中發表「自強宣言」，再度惹起網民揣測，到底她與丈夫王浩信傳足多年的婚變傳聞到底是真是假。

陳自瑤經在其社交網站更新靚相，為粉絲送福利。最近她開拓了新的社交平台領域，不時更新她的抖音帳號。

【無品前度】陳自瑤被舊愛公開分析黑面原因　網民批阿感消費Yoyo：水都被抽乾【有片】

日前她在抖音上載短片，披著牛仔外套的她看著鏡頭，以國語謂：「我會變得更好，因為你，但不是為了你。」最後還在鏡頭露出一個不屑的眼神，瀟灑地步出鏡頭。

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就此短片再度引起網民就她和老公王浩信傳出多年的婚變之說再起揣測，有網民問王浩信有否看到此影片，又問陳自瑤是否意有所指，亦有網民搞笑地提起王浩信於《踩過界》的角色：「還好是盲俠，要是聾俠就聽不見了。」

【萬千星輝2020】王浩信異性緣旺頻傳緋聞　陳自瑤由力撐丈夫到表現冷淡

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陳自瑤與王浩信於2011年11月結婚，翌年4月誕下女兒黃靖喬，結婚起初二人不時在社交網站曬恩愛，直到後來男方事業起飛，又多次傳出與女藝人的緋聞，踏入結婚第七年，已經傳出二人鬧分居、婚變之說，不過一直以來當事人大多都否認或不作回應。

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直到今年王浩信再封視帝，在台上多謝太太為其照顧家庭，陳自瑤在台下全程黑面，婚變之說再被熱烈討論。

跟王浩信婚變傳聞不絕

陳自瑤之後多度在社交平台發文，都被形容意有所指，上月16日曾發文，對近來支持她的人表示感激：「這陣子，感受到滿滿的愛，感覺很溫暖！祝親愛的你們週末愉快！」

【星二代】王浩信陳自瑤8歲女兒曝光　QQ玩抖音擺不同Pose可愛度爆燈

Yoyo解釋頒獎禮當晚因身體不適而黑面。（影片截圖）

之後幾日，Yoyo又再出Post分享自在瀟灑的人生態度：「你若愛，生活哪裏都可愛！你若感恩，處處可感恩！你若成長，事事可成長！不是世界選擇了你！是你選擇了這個世界！」

展示自信甜美的笑容的Yoyo，被網民大讚是自強女性典範。

同場加映：蔡思貝訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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