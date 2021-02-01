【惡頂老爺】遭屯門大媽騙財後搬入同住　新抱力數老爺6宗罪︰我就快癲

▲ 一名新抱大呻，老爺遭屯門大媽騙財後搬入同住，力數對方「6宗罪」。

婆媳關係固然是世紀難題，與老爺奶奶同住亦引發不少家庭糾紛。一名為人新抱的女網民在網上討論區大呻，老爺遭屯門大媽騙財後搬入同住，她難頂對方惡行，更力數「6宗罪」，痛苦稱「我就快癲」，因而向網民求助。

該名女網民上周四（1月28日）於「香港討論區」，以「好頂唔順我老爺」為題發文，表示70多歲的老爺早於10年前被其妻及兩個女兒趕走，自此租房住，可是被屯門公園的大媽騙錢後又失業，兩個女兒已不理會他，因此搬來跟兒子及新抱同住。女網民無奈說，「如果我哋唔理佢，佢就要瞓街」，她不希望丈夫難做。

難頂同住老爺「6宗罪」

新抱形容自從老爺搬來同住後，對方愈來愈癲，坦言「我都唔知自己可以頂佢幾耐，可能我會快死過佢」。她列舉老爺6個惡頂行為，第一是浪費電力，全日24小時長開電視，她解釋「佢話有聲先可以睡覺」，而且夏天冷氣、冬天電暖爐開不停。

第二，老爺獲政府醫院排期本月照腸胃，不過他批評政府醫院的醫生差而不肯去，堅持要到私家醫院檢查；第三，她指家中廚房和露台相連，當她洗完衫曬衫時，老爺就炒蒜頭，以致她與丈夫的衣服「一陣味」，卻表現自私︰

佢自己洗完衫就唔會去炒蒜頭，就算炒都搬開自己衫。

睇AV後一句話最離譜

另外三宗罪是，老爺不時丟掉她的護膚品，而且他不洗澡、不洗頭、不刷牙，「成間房一陣嗅味」，更離譜是︰

喺房睇AV，睇完仲同我講話，自己射唔到精。

新抱表示，奶奶曾指老爺後生高大英俊，但40歲後開始不注意衛生，她亦與老爺傾過很多次，只是他說「沖完涼就會死」。她與丈夫沒能力讓老爺租屋住，但已受不了他，「我就快癲，好想整走佢」，於是請教網民可以怎樣做。點擊睇網民留言︰

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責任編輯：王明芳