【樓價走勢】施永青料全年樓價升15% 曾智華專欄：真正主宰香港樓價升跌只得一個

記者們極喜歡訪問「中原施」，因老施深懂傳媒之道，知講乜，就可曝光！

記者點睇？佢噏中否，無所謂，最重要是有「新聞性」，吸引讀者眼球。這種心態，各領域皆如此。

例如，最近政圈鬧哄哄爭論特首可否協商產生，是否符合中英聯合聲明。正因由梁振英提出，有重量級身份，話題夠juicy，自然爭相報道。

講番老施，上周話，估計今年樓價會升一成半！嘩！今時今日咁經濟環境，超高失業率，樓價升一成半？有無邏輯呀？哈，你咪理，總之，立時網上與翌日報章，全部大篇幅報道。

我肥碌又點睇？老施係專家我唔係，只可以基本資料睇。

首先，上周地產版大肆報道，有三千個二手盤掟出市場，當中不少屬移民急讓。

另外，肯定堅過石堅。差餉物業估價署最新資料顯示，去年十二月樓價指數按月下跌百分之零點三九，經已連跌三個月，跌幅月比月大。

如今，明顯地香港經濟仍在壞下去。執笠潮、炒魷潮、破產潮繼續。

昨晚與政界猛人晚飯，此君熟知兩地政情，睇法極有參考價值：「碌Sir，香港樓價升跌，真正主宰只得一個，北京！香港樓宇供應有限，但內地同胞卻蠢蠢欲動。只要北京開綠燈內地人可買港樓，全港樓市必洪水氾濫，因絕大部分買家，只求轉錢落嚟，賺蝕並非重要考慮，你可心神領會？」

【同場加映影片】英國置業 鄧藹霖：自住物業不宜隔山買牛

全文刊於《經濟日報》

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