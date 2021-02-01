【麗港城封區檢測】港府完成執法行動撤銷麗港城封區強檢令　有逾60戶未有應門

▲ 麗港城5及7座今日上午全面解封。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情持續，港府昨晚引用《第599J章》作出限制與檢測宣告，自昨晚7時起將麗港城第5座及第7座列為「受限區域」，區內人士須留於當處接受強制檢測。港府今日(1日)早上7時半宣布完成強制檢測行動，隨後再確認區內所有人士均已進行強制檢測，有關執法行動已於11時半完結。

發言人稱，是次行動中有60多戶居民未有應門，希望有關居民看到政府張貼的告示，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

政府昨晚於麗港城第5座及第7座「封區」，目標在今日上午約7時完成強制檢測行動，予居民陸續離開上班；惟測結果中有2個弱陽性及不確定性的個案，衞生防護中心需時複檢，及後於早上7時半讓市民離開；受檢人士出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測後，就可離開「受限區域」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

相關執法行動於上午約11時半完成，未發現有人未進行強制檢測，食衞局局長經考慮後已根據第599J章撤銷相關宣告。觀塘民政事務處亦設立熱線，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助，共處理25宗就檢測安排的相關查詢。

民政事務總署、觀塘民政事務處、警務處及醫療輔助隊於是次行動中動員約200人，安排落實宣告和對違反早前發出的強制檢測公告執法；同時亦為受檢人士提供簡單食物取用，包括即食麵、罐頭食品、杯麵、湯包、荳奶及樽裝水等。政府亦為受檢人士提供一盒口罩和防疫包，協助受檢人士抗疫。

發言人稱，政府明白區內居民因近日確診個案增加，感到非常不安和徬徨，憂心忡忡。政府希望這短暫的不便，能徹底截斷區內的傳播鏈，釋除居民的憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常。

政府又強調，會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何人如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡