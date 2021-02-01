【細菌溫床】10年「小被被」洗出噁心泥黃水　男子不捨丟棄：繼續再戰個10年

▲ 網民10年沒洗「小被被」浸出噁心泥黃水。

不少人身邊都會有從小攬到大的小棉被，縱然已因年代久遠而變得破舊，但不少人仍不忍將它丟掉，甚至堅拒放入洗衣機清洗。日前台灣有網民就難得地首次清洗用了10年的小被被，結果竟然洗出滿桶泥黃色的水，網民紛紛大呼噁心！

台灣網民於Facebook群組「爆廢公社二館」發文，分享自己清洗小被被的照片。他表示小被被已經用了10年，「是時候該洗澡了」，洗澡後更打算繼續再戰個10年。

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從照片可見，小被被浸泡在大水盆中，水的顏色變成泥黃水，十分噁心。而拿起小被被後，小被被的顏色仍呈啡色，令一眾網民感到極度震驚：

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其實長年不清洗小棉被會成為細菌溫床。皮膚科醫生蔡逸姍曾指出，觸到皮膚的布織品，會殘留口水、汗水、身體皮脂及皮屑，從而形成細菌、微生物滋生的溫床，若再接觸到皮膚，會增加濕疹或敏感，甚至細菌感染的風險。

對於很多人對「小被被」和公仔有情感上的依賴，每晚不攬著會難以入睡，蔡醫生表示理解，建議可以增加2至3條小棉被「培養感情」，輪流清洗做替換。

準備另外一條乾淨新的小被被，兩條同時使用，然後等到兩條都很喜歡後，再輪流清潔。

不過，若在睡覺時將口水流到被子上，就需增至一星期洗一次，以免成為細菌及塵蟎的溫床。

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責任編輯：羅嘉欣