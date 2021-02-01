【綠楊新邨R座爆疫】綠楊新邨R座爆疫錄12人確診　18樓以上4室及5室須撤離

本港新冠肺炎疫情持續，多個屋苑相繼爆疫，荃灣綠楊新邨R座至少已有12宗確診個案，而綠楊新邨D座亦有3宗確診個案。港大微生物學系講座教授袁國勇今早已到場視察，並建議R座18樓以上4室及5室須撤離。

衞生防護中心今日(1日)聯同港大微生物學系講座教授袁國勇到綠楊新邨了解。衞生防護中心總監林文健表示，過去一周綠楊新邨R座有7個單位共錄得12宗確診個案，上星期單是18樓已錄好多個案，故上月28日及29日已將18樓的居民安排檢疫，至昨日04室除了18樓有確診單位之外，其他2個樓層都有6宗個案，分別涉及3個樓層3個單位。經檢視後，由18樓04單位以上的所有住戶、18樓05單位以上的所有住戶須要撒離檢疫。

當局經檢視後，發現18、23、24樓的04室廁所有改動過洗澡的地方，而外牆的渠管是非常好；而大廈在4年前曾做過大型維修，認為今次的傳播與天井位有直接關係，而走廊、屋內的飯廳及廁所均有窗是面向天井。

港大微生物學系講座教授袁國勇解釋，R座18樓有橫向傳播，因為天井位非常深，約十米深，空氣會停留在天井很長時間，又指4座的一家三口有確診，他們所呼吸出來的空氣會透過抽氣扇而進入天井，另從窗戶再傳到等升降機的地方，導致18樓不同座向的人都會受到感染。

此外，袁國勇亦提到D座有一個家庭受到感染，擔心或會出現類似情況，故D座都須強制檢測，建議所有居於綠楊新邨同一設計的居民要關好廁所及廚房的窗戶，當煮食及如廁時可以開抽氣扇。

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記者：郭詩詩