【公屋裝修】25萬裝修350呎屯門公屋　打造一家三口日系簡約風2房家居

▲ 屯門欣田邨一個350呎公屋單位打造成日系簡約風家居。

公屋單位小、限制多，但裝修上多花心思，同樣可打造出一家人的理想安樂窩。有鍾情日本風格的公屋戶一家三口，只花25萬便裝修出日系簡約風家居，間出2房並加設和室地台，令公屋煥然一新，滲出日式溫馨感覺。

網上裝修平台「裝修佬」早前分享一個公屋裝修設計，是位於屯門欣田邨一個350呎公屋單位，住有2大1小。戶主由於長期在日本讀書，特別喜愛簡約的日式室內設計風格，希望能把家居改裝成日系風。

日系風重點︰客廳引入自然光

設計師以原木和白色作單位主色調，配合少許灰色平衡觀感，營造出簡約舒適的氣氛。不過公屋單位間房方法受局限，很容易會引致客廳變成「黑廳」，沒有自然光難以營造日系質感，所以設計師將小朋友房的房門採用了玻璃趟門，為客廳引入自然光。

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而客廳最大面積的牆身混合了三種特色，中間的電視背牆是清水泥牆，平衡木色家居主色調。牆身左邊以木紋色直條暗門隱藏主人房房門，視覺上加闊了特色牆的長度。右邊玄關邊則有一條淺木色的邊柱，以L型延伸成為電視櫃，加強視覺流暢感，由玄關延伸到屋內。

飯廳可移動餐桌增空間

為提高空間感，玄關對著的飯廳配搭純白高櫃，並加入鏡面提升空間感。另外，高櫃加入了可移動餐桌，平日不用膳時可以把桌子移至貼牆，廳和出入位空間就更大。

而貼牆的卡座椅，不阻礙餐桌移動外，也能打開儲物，前方配搭的黃色椅子點亮了整個空間。餐桌燈也選用了線條俐落的白色PH吊燈，增強時尚簡約感覺。

2房加設地台增日式感覺

單位間成2房，分為主人房與小童房，2房也使用地台增添日式感覺，並增加儲物空間，而牆身櫃都使用白色，令空間感覺更通透。此外，兩房也使用了斑馬捲簾，輕易調節採光度，小童房的光線更可以滲入客廳，令客廳有柔和的自然光。

連結客廳的小童房間底層有一級通窿梯級用作區分領域，模彷日本古老木屋地下架空位置，戶主也可以用作儲物。房間領域再加一層地台，並加設了書桌，借助地台與桌子的高度差距，把地台化身為椅子。

小廚房疊高電器慳位

單位廚房僅有30餘呎，而女主人有不少電器需擺放在廚房內。設計師以疊高的方法把電器排列慳位，並採用直紋木色廚櫃配搭白色檯面增加柔和感。可是，公屋廚房原有白磁磚不能改動，故設計師選用了不鏽鋼物料作為廚櫃背牆，不單清潔便利，配上木色廚房更增添了一點時尚感。

文章獲「裝修佬」授權刊登

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責任編輯︰林綺玲