【馬達・蓮娜】張繼聰難忘澳門隔離21日拍攝　周秀娜完成戲份放聲大叫

▲ 張繼聰跟周秀娜澳門完成電影工作。

張繼聰及周秀娜主演的《馬達・蓮娜》日前正式於澳門煞科，拍攝前隔離21日的張繼聰大表難忘，娜姐周秀娜（Chrissie）坦言鬆一口氣。電影於前日正式煞科，劇組非常有心，為阿聰及Chrissie 送上兩紮鮮花，二人不斷多謝劇組近一個半月的照顧。

早前澳門政府為防變種新冠病毒由外地傳入，規定由外地包括香港的抵澳人士要接受21日隔離，因《馬達・蓮娜》在當地近一個月的拍攝，張繼聰及周秀娜已逗留澳門近一個半月。

談到終於完成拍攝即將回港，阿聰謂：「拍攝《馬達・蓮娜》是非常非愉快及難忘經驗。跟澳門劇組工作人員合作得好開心，這段時間已經建立了感情。今次在澳門逗留個半月，令我更深入認識這地方，覺得好多東西都好靚。」

▲ 二人幾度合作拍戲。

他對導演陳雅莉及拍檔Chrissie讚不絕口，指《馬達・蓮娜》是他近年演出最難忘的一部電影：「有好多回憶，好多感受。為了拍攝，只隔離都廿一日，大家都好努力去做好這電影，希望快點上映給大家看此誠意之作。」

電影煞科時，Chrissie禁不住大叫一聲，原因是她終於可以放鬆下來：「因劇本同我角色都比較壓抑，要在一個不開心狀態，知道終於拍完，忍唔住放聲大叫。」

▲ 電影於澳門煞科。

Chrissie又謂三年前已認識導演陳雅莉，今次終能合作是緣份；至於跟阿聰的合作，她表示：「同阿聰合作過幾次，今次默契更加好，可以傾怎去演繹角色。」

談到隔離21天的難忘經歷，Chrissie坦言能有這段時間去感受角色是一個很好的體會。

導演陳雅莉對於電影終煞科亦滿有感想她表示《馬達・蓮娜》的故事主旨是放下過去，重新開始：「希望所有不如意都留在2020，2021我們都會更好。多謝各位監製給空間我創作；多謝阿聰同我分享人生經歷令到『馬達』此角色更飽滿；而我寫這故事時已經想找Chrissie 演，所以見佢一幕幕將蓮娜這角色演繹出來，真是好難忘。」