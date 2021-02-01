【新冠肺炎】確診女患者症狀消失　5個月檢測31次均呈陽性被逼繼續隔離

▲ 確診女患者症狀消失，5個月檢測31次均呈陽性被逼繼續隔離。

新冠肺炎肆虐全球，其中印度疫情嚴峻，累計確診人數突破1千萬，至今已奪去超過15萬人的性命。當地一名35歲女子去年確診新冠肺炎，經治療後症狀早已消失，但在5個月內接受了31次檢測，結果均是呈陽性，被逼繼續隔離。

綜合外媒報道，35歲的患者德薇（Sarada Devi）來自印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）珀勒德布爾 (Bharatpur），她於去年9月4日首次被驗出對新冠病毒呈陽性反應，確診後立即接受隔離和治療，當時她共接受了3種不同的療法，其後病情好轉，症狀全部消失。

不過，在確診後5個月內，德薇反覆接受了31次檢測，包括17次PCR（聚合酶連鎖反應）檢測，14次快篩檢測，她最後一次檢測是在1月7日，全部結果均為陽性，當局不敢大意，繼續讓她隔離。

新冠患者肺部全花留疤痕

美國佛羅里達州一名肺科醫生早前展示3張肺部X光片，分別屬於一般人、吸煙人士及新冠肺炎患者。醫生指，新冠肺炎患者肺部花白，留下永久疤痕，比吸煙人士嚴重。即使是無症狀患者，肺部也會出現損傷。

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責任編輯：羅嘉欣