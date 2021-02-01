【綠楊新邨R座爆疫】袁國勇料源頭涉1805室一家三口　經天井橫向播毒後再因煙囪效應向上傳播

▲ 袁國勇料一家三口確診後，病毒經天井橫向播毒，及後再因煙囪效應向上傳播。

本港新冠肺炎疫情持續，多個屋苑相繼爆疫，荃灣綠楊新邨R座至少已有12宗確診個案，而綠楊新邨D座亦有3宗確診個案。港大微生物學系講座教授袁國勇今早已到場視察，並建議R座18樓以上4室及5室須撤離。詳情即看：【下一頁】

荃灣綠楊新邨R座過去一周有7個單位共錄得12宗確診個案，衞生防護中心總監林文健今日(1日)聯同港大微生物學系講座教授袁國勇及環保署到綠楊新邨了解。

港大微生物學系講座教授袁國勇及後解釋，R座1805室最先有3人確診，分別於上月14日、17日及18日發病，相信確診者呼出空氣放出病毒量大，透過抽氣扇走入天井位後，再經大廈走廊位置窗戶入內等候升降機位置，任何經過的住戶都因而受感染，導致18樓不同座向的人都會受到感染。致R座18樓有橫向傳播。

袁國勇推斷源頭個案是居於1805室，先是橫向傳播，其後再向上傳播，因有病毒的空氣困於天井，並產生煙囪效應，及後2404室2人確診、2106室1人確診、1808室有1人確診、1804室有3人確診及2304室亦有1人確診；包括涉及一名伊利沙伯醫院護士，現已可確認該名護士並非於院內感染而是在社區感染，另亦涉及一名菲傭，料因打開窗戶於天井曬衣服受感染。

此外，袁國勇亦提到D座有一個家庭受到感染，屬R座確診個案的家人，亦擔心或會出現類似情況，故D座都要強制檢測；又形容是次天井位是看過最深的一次，有近十米深，病毒氣溶膠微粒可以停留很長時間，加上正值冬天，病毒可以生存很久。

他建議所有居於綠楊新邨同一設計的居民要關好廁所及廚房的窗戶，當煮食及如廁時可開抽氣扇；又呼籲全港所有市民如有窗戶對向天井就盡量不要開，而開抽氣扇時，一定要打開非向天井的窗，令乾淨的空氣流入屋內。

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記者：郭詩詩