【淘寶恩物】$220淘寶Dyson捲髮器配件木架　網民：木架實淨又美觀

▲ 有網民在網上分享淘寶購買了一個擺放Dyson捲髮器配件的木架。

淘寶都可以買到有生活品味的傢俬，有網民在網上分享淘寶購買了一個擺放Dyson捲髮器配件的木架，配件可整齊擺放，又方便又美觀！

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這名網民在淘寶開心Share Facebook群組分享淘寶木架擺放她心愛的Dyson捲髮器及配件。她稱讚木架的質料實淨，給人一種高級的感覺。

Dyson Airwrap™造型器有多種配件，全套配件包括造型梳、不同方向的40mm Airwrap™造型髮捲配件、30mm Airwrap™造型髮捲配件及風筒等8件配件。如果收納好，相信方便用家日常整理髮型。

這名網民亦向大家分享購買連結，指她可擺到所有Dyson的配件，而且網店還有不同Dyson型號的木架。

網店指這木架由胡桃木及純黃銅造成，配上强力膠，不用釘孔也可貼在牆上。而這網民買的木架款式，促銷價為人民幣182.4元（約港幣220元）。

即使如此，這網民選擇鑽牆釘孔方式安裝，比較穩固，又分享安裝心得，

鑽牆釘上去，粒釘好短，唔好搵佢借力！

不少網民見到這摩登型格的木架擺放著Dyson捲髮器配件，紛紛表示很美觀又實用。

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責任編輯：陳珈希