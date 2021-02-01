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【多仔家庭】6孩媽意外懷4胞胎組12人大家庭　失業丈夫聽見崩潰一度離家出走

育兒經 17:03 2021/02/01

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尼日利亞一名6孩媽意外懷4胞胎組12人大家庭，失業丈夫聽見崩潰一度離家出走。

懷孕雖然是天大的喜事，但也要有穩定的經濟支持。尼日利亞一名35歲6孩媽媽意外懷有4胞胎，其失業丈夫聽見後立刻崩潰逃跑，欲拋棄妻兒一走了之。不過，經過家人的勸喻後，丈夫終於回家，但兩夫婦如今卻面對龐大的經濟壓力，盼望好心人伸出援手。

據尼日利亞媒體《Legit TV》報道，39歲男子Austin Ohenhen與35歲妻子Rita早於2005年結婚，夫妻最初打算生育4名孩子，沒想到最後意外懷孕誕下6名子女，而長女現已14歲。

尼日利亞一名6孩媽再誕下4胞胎。（影片截圖）

爸爸得悉「惡耗」離家出走

妻子Rita早前再次懷孕，經醫生檢查後竟懷有4胞胎。原本已需照顧6名子女的失業爸爸Austin聞訊後大感震驚，對於自己將會成為「10孩爸爸」，他崩潰得落荒而逃，一度離家出走，逃避現實。經過朋友及家人長時間的勸說後，Austin最終重返12人大家庭。

因無錢沒有做墮胎手術

6孩媽媽Rita透露，在懷孕初期曾考慮墮胎，

但我沒有錢做人工流產手術。

她最後打消念頭，誕下4胞胎。4胞胎的來臨讓她改變看法，「希望4胞胎會為家庭帶來好運，感謝上帝的祝福。」

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盼好心人伸出援手

目前，兩夫婦正處於失業，要養活一個12人大家庭在經濟上十分困難，他們希望透過媒體及社交平台，盼望有心人能向他們伸出援手。

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責任編輯︰王明芳

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