將軍澳明德商場設全港首個「女性友善」運動場　擬逢周四為女性優先運動時段

▲ 將軍澳明德商場設有全港首個以女性友善為主題運動場。（基滙資本民坊提供圖片）

全港首個「女性友善」運動場即將開幕！將軍澳明德商場早前進行活化工程，於本月重新開幕，並設有全港首個以女性友善為主題的運動場，有約1.5萬呎的運動共享空間，計劃日後逢星周四下午4時至晚上8時，在其中一個籃球場內推行女性優先的運動時段「Girls’ Sports Night」，令女士可以放心在球場上展現風采。運動場將於政府宣布重開運動場地後才正式開放。

基滙資本民坊斥資數千萬活化將軍澳的明德商場，經過9個月的活化工程後，商場於2021年1月重新開幕，其中包括特色多用途運動場「明德主場」。場內有多個女性友善元素和設施，例如是將原來使用率低的乒乓球枱改造為「Rest 鬆」（Rest Zone）讓女士可以在此拉筋及休息，場內更增設鋼面鏡、掛袋勾放置隨身袋的位置等多個貼心的「女性友善」設施，讓女士在運動前及後整理儀容等。



▲ （基滙資本民坊提供圖片）

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在球場的設計上亦有花心思，包括球場中間以鮮艷漸變顏色像素的設計，從不同角度可以看到的W或是M字，除了是代表Women（女性）及Men（男性）的M字外，亦可象徵為 Willpower（意志力）、Wisdom（智慧）和Worthiness （價值）；Motivation（動力），Maturity（成熟） 和Mastery （精通）等。圍欄上亦刻有多組激勵字句，包括「練波辛苦 輸仲辛苦」，希望可以鼓勵各位在場的運動員堅持訓練。

民坊亦與非牟利機構Women in Sports Empowered HK (WISE HK)合作，免費為街坊提供運動場地，舉辦運動訓練班，另亦計劃在「明德主場」舉行女性恆常訓練班，鼓勵女士嘗試和持續運動，保持身心健康。

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記者：郭詩詩