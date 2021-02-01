【黃大仙祠頭炷香】年三十封園無阻夏蕙姨祈福　黃夏蕙年年上頭炷香背後有原因

▲ 黃夏蕙擇日上香為港人祈福。

每逢農曆新年前，善信們皆會在三十晚到黃大仙廟上「頭炷香」，惟嗇色園今日（1日）公布指因應疫情關係，黃大仙廟年三十晚頭炷香活動將不會開放予公眾參與。而黃夏蕙每年例必到黃大仙祠搶上頭炷香，這個習慣可說每年風雨不改，雖然黃大仙廟不讓公眾上「頭炷香」，惟沒阻夏蕙BB祈福的誠心，她接受TOPick訪問表示將於年三十下午一時上香，她說：「最重要有心啫。」

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▲ 黃大仙廟取消公眾上頭炷香活動。

99年來首次封園

黃大仙祠於年三十晚「封園」，為九十九年來首次，而嗇色園社交專頁將直播祈福儀式，臨近子夜上香情況亦會改為電視和社交平台直播。

嗇色園表示，黃大仙祠於年三十當日的開放時間為早上7時30分至下午4時30分，正月初一至十四會於6時後關閉，正月十五則會開放至晚上9時。

▲ 對於未能上頭炷香，黃夏蕙未感失望，（取自facebook）

黃夏蕙起初以為黃大仙祠於年三十會關門，故她今日於FB發帖寫道：「今年年三十晚雖然無得裝頭注香，不過香港老百姓唔好咁失落，為咗令大家係無奈既時刻帶點希望，我經理人Simon幫我安排係年初一下午3:00，以牛魔皇衣著，為香港市民裝香祈福。大家放心！希堂（望）在人間！」

▲ 黃夏蕙曾到廟宇為港人祈福。

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夏蕙姨：任何時間也是好日子

其後接受TOPick記者訪問，當知道黃大仙祠會開放半日，夏蕙BB即時開心起來，她表示除了於2月7日去還神，還會於年三十下午1時往黃大仙廟上香，對於未能於子夜上頭炷香，她說：「無所謂的，任何時間也是好日子，只要個人有心，揀任何時候去供奉也可以，去年亦說揀了好日子啦，我們都依舊捱得辛苦。」

問到可會失望？她說：「起初以為年三十會關門，現在知道它會開放半日，就不感失望了，時間早些或遲些也沒問題。」夏蕙姨表示會屆時以牛魔皇衣著示人。

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每年必到黃大仙祠上頭炷香的夏蕙BB，均配以出位獨特的生肖造型示人，夏蕙BB曾接受TOPick訪問，大談為何堅持年年上頭炷香。

夏蕙BB表示年年都搶上頭炷香，原因是黃大仙能帶給她好運，而且黃大仙靈驗之餘亦導人向善，她有信心黃大仙會保佑她，所以十年以來從不間斷。「我好神心，這是我的信仰，我覺得每年來上香，我就一定要繼續（上頭炷香）。

▲ （經濟日報圖片）

另外，她也訴說了背後的另一個因由，原來夏蕙BB以往曾有四位好友同行，包括鳳凰女、鄧碧雲等，可惜的是他們已相繼離世。四位好友都各自曾有一年沒有上頭炷香。

「現時四人都離開了，更令我很驚慌，她們都一直有陪我來（上頭炷香），有一年無來，就出事，現時只剩我一個，所以我覺得心裡不舒服。」

搶頭炷香時難免容易出現人推人的情況，場面擠迫混亂。夏蕙BB某年曾被人撞跌而「跣一跣腳」，幸好無大礙，途人更勸她不要跑，之後她都不敢再像其他人般向前衝：「某些一起搶上頭炷香的善信對我說『夏蕙姐不要跑啦，你不夠人家跑，我們會讓頭位給你』」

記者：游艾維

同場加映：謝雪心訪問