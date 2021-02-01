【名校資訊】喇沙書院設全港首間學校航空實驗室　推動「Aerospace」計劃孕育航空界專才

▲ 喇沙書院設立了全港第一所學校航空實驗室，以推動「Aerospace」計劃培育未來航空業人才。

傳統名校喇沙書院重視「全人教育」，近日於校內設立了全港第一所學校航空實驗室，以推動「Aerospace」計劃，並配合校方STEM的課程發展理念，得到多位舊生倡導支持。學生可在校內體驗媲美真實駕駛的專業航空培訓，探究學習飛機運作的科學理論。

於1932年創校的喇沙書院，90年來為香港培育無數人才。喇沙書院重視「全人教育」，歷年按學生和社會的需要，規劃課內外的課程。

喇沙書院近日推動的「Aerospace」計劃，於校內設立了全港第一所學校航空實驗室，內設一部美國聯邦航空管理局（FAA）認證的三軸全方位（Full Motion）高級飛行訓練模擬器，及六部坐枱式PC模擬飛行器。

▲ 喇沙書院唐煥星校長鼓勵學生能跳出教科書框框，將各科知識融會貫通。（學校提供相片）

與真實飛機的功能和配置無異

在駕駛艙裏的畫面除了能實景模擬轉彎、撞擊、降落等事件，駕駛艙本體更能夠輸出無延遲的真實動感，包括左右轉向、上升和下墜等。模擬駕駛艙裏的儀器和真實飛機上的功能和配置完全無異，目的是讓學員能更準確地掌握飛行的技巧和飛行考核的環境，積累駕駛經驗。

實驗室內另設有六部坐枱式PC模擬飛行器，提供導師和學員一對一同時駕駛指導的機會，讓學員近距離觀摩學習並適時實踐。以上這些精良的設備為推動「Aerospace」計劃打了堅實的基礎。

「Aerospace」計劃設有三門航空專業課程，其中的飛行員課程會利用上述的飛行訓練模擬器進行學員訓練，教授相關操作。另外，學員完成飛機師地面理論課程，包括航空理論、飛行法例等之後，可遠赴外國如加拿大的飛行學校，考取單人飛行證明（solo certificate）。

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配合STEM課程及社會趨勢

近年港府大力推動STEM的發展，而香港國際機場第三條跑道即將在2024年全面啟用。「Aerospace」計劃是應對這個社會大勢，能為香港孕育未來的飛機師、飛機工程師及其他航空工業的專才，為航空業界注入新血。同時，計劃呼應STEM的課程發展，把科學、科技、工程和數學共冶一爐，將知識外化為實踐，鼓勵同學在實踐中學習。

透過「Aerospace」計劃，同學可以了解一架飛機運作背後蘊含的物理理論，飛機上的儀器、一切配合飛行、升降以及通訊的設備等。學校課程亦涵蓋機身設計、重量、飛機的飛行軌跡、升降角度、速率等計算，部分甚至觸及物理和天文的知識。

▲ 三位喇沙書院舊生倡導支持母校的Aerospace計劃。（學校提供相片）

三門航空專業課程開拓視野

「Aerospace」計劃亦兼顧了學生研讀航空相關學科的需要，喇沙書院與香港航天領袖總會（HK Aerospace Leaders Association）合作，共設有三門航空專業課程，分別為：入門航空課程；進階航空課程及飛行員課程。

入門航空課程的對象是對飛行有興趣的初中學生，課程將介紹基本的航空知識，輔以趣味實驗，注重啟迪，讓學員打好基礎，為進階課程作準備。進階航空課程的對象是已完成入門航空課程的學生，課程將深入探討航空理論、飛機系統操作、航空氣象等進階知識，讓學員掌握成為飛行員的必要技巧。

飛行員課程的對象是有意考取私人飛機牌照（PPL）的高中學生，課程以FAA私人飛機牌照必修科目作為藍本。學員會在香港航天領袖總會的導師指導下，在航天實驗室進行模擬飛行訓練，掌握及熟習相關技巧，為他們考取單人飛行證明作準備。

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喇沙舊生倡導提供飛行訓練

已完成香港科技大學航空航天工程學系課程，目前正攻讀博士學位的喇沙書院舊生莫鈞棓表示，修讀航天工程相關學系的出路很廣。同學可以從航空工程、飛行服務、駕駛等方向發展。

曾就讀美國航空專科大學的喇沙書院另一位舊生林澤晟則表示，航空專科有助學生將課堂所授融會貫通。航空工程、領航、航空交通管制及航空業務等除了能培養同學對航空的興趣外，更能讓同學接觸到行業內部的實際問題，為將來從業做好準備。同時，他指出飛行訓練強調個人紀律、應變能力和溝通技巧的培訓，在任何範疇的工作都大有用場。

正職是一名會計師，同時亦是香港航天領袖總會副主席的舊生郭振威，每週堅持在母校為師弟推動及提供飛行有關訓練。他深信，即使同學完成課程後未有投身航天相關的行業，相關課程絕對能帶來許多意外收穫。他指出Aerospace範疇甚廣，涉及數學、科學、甚至英文，同學可以利用Aerospace體驗提升對學科的興趣，拿到單人飛行資格更可以增強自信，是人生的寶貴經驗。

喇沙校監校長︰將知識融會貫通



喇沙書院校監譚瑪士修士指出，當代教育同時強調學習和應用的重要性。他認為把課外活動融入課程十分有意義。譚修士深信學生能從「Aerospace」計劃中，意識到課本上的知識跟生活密不可分，從而提升他們的學習的自主性和興趣。

喇沙書院唐煥星校長特別鼓勵同學突破框架，勇於嘗試和求證。他認為學生不但要講求科學理論上的精進，也着重培養學生待人處事的態度。他希望同學能應用課堂所學，跳出教科書的條條框框，將各科知識融會貫通，並開拓學生視野。唐校長提醒有志投身航空業的同學，勿忘留意網上資訊及相關機構舉辦的講座，尋求升學建議及協助。

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責任編輯︰林綺玲