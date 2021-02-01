其士集團創辦人周亦卿遺產擬掀訴訟　三女入稟要求法庭闡釋遺囑部份條款

▲ （經濟日報資料圖片）

其士集團創辦人周亦卿於2018年去世，終年82歲。周於2015年訂立遺囑，由妻子、五女及六女擔任遺產執行人，早前長女曾入稟挑戰遺囑有效性被駁回。日前三女入稟高等法院，要求法庭就遺囑條款中部份內容作闡釋，包括就母親已申請放棄遺產認證是否具法律效力，而三女能否替代出任執行人等。



原告周蕙苓，為其士集團創辦人周亦卿三女；4名答辯人為長女周莉莉、妻子宮川美智子、五女周蕙蕙，為無綫藝人吳家樂妻子及六女周薇薇。



入稟狀指，原告要求就母親於2020年7月2日放棄遺囑認證之法律效力作判斷，而原告能否根據死者周亦卿於2015年10月29日訂立之遺囑中第2項條款，獲委任為替代執行人。



原告又要求法庭決定，母親是否已接納2015年遺囑中所分配之遺產，以及她作為遺產執行人時就分配遺產之作為是否具法律效力；而3名已獲委任為遺產執行人已接納有關遺產分配的話，替代條款是否因此中止及沒有法律效力等議題，原告要求法庭就有此作出指示。



根據早前判詞指出，死者於2015年訂立遺囑，並委任本案3名答辯人為遺產執行人，周亦卿持有其士集團股份全歸五女所有，其餘遺產則分配予妻子及5名子女。長女則質疑死者訂立遺囑之有效性，早前入稟高等法院展開訴訟。要求法庭先委任臨時遺產管理人，調查遺產去向等，惟遭法官拒絕申請。

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記者：林育慧