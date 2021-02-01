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【意外懷孕】33歲港女搭上已婚男同事意外懷孕　遭「斬纜」崩潰求助：真係要落咗個BB？

親子 14:32 2021/02/01

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一名女網民指自己早前搭上40多歲的已婚同事，並意外懷孕。

意外懷孕令人措手不及，昨日一名33歲港女在網上討論區「親子王國」發文，指自己早前搭上40多歲的已婚男同事，並意外懷孕。男方堅拒負責，叫港女「一定要落仔」，不然難以再找其他伴侶。港女為此感到煩惱，指自己感受到肚中的小生命，問網友「係咪真係要落咗個BB？」

樓主在文首承認自己「做錯咗」，搭上已婚男同事並意外懷孕，現時感到徬徨。她指起初男同事表示自己定會與老婆離婚，及後得知樓主懷孕之後卻堅拒負責，指自己「唔可以冇咗個老婆」，勸她不要把孩子生下來，更指墮胎後若出現心理問題，可直接看精神科或心理醫生。

樓主指自己現時懷孕7周，感受到肚中小生命在成長，因此十分糾結。她指自己想把小孩生出來，「唔可以因為自己嘅錯，而終止佢出世嘅權利。」，並認為有家人支持可以應付得來。

帖文引來網民討論，有人建議樓主要三思，指做單親媽媽不容易，要衡量自己能否承受獨自照顧小孩的壓力；亦有人指樓主經歷此事應看清男同事為人，應與他斷絕來往。

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責任編輯：王明芳

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