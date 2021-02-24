【醉心科研】中一來港拒絕留級喜歡挑戰　投入STEM科研韓國奪科學獎高中轉選文科

▲ 趙偉俊中一來港拒絕留級，投入STEM科研韓國奪科學獎高中卻選文科。

趙偉俊聲如洪鐘，說話斬釘截鐵，舉止成熟穩重，渾沒青少年常見靦腆羞澀。他現年十五歲，中三，沒新移民學生常見的超齡現象。原來，全因為他自信抉擇，所以也反映在他言表上。「我來自廣東新會，在內地唸到小六，抵港入伍少梅直升中一。」

起初，我家向區議員求助，按慣例建議我留級，媽媽也擔心我英文程度追不上，拍門，有間學校甚至叫我由小五唸起，一來一回倒退兩年。我在內地讀書成績不錯，不甘心這樣被睇死、虛耗光陰，伍少梅中學讓我直接上中一，我就揀了這裏，至今用三年時間追回課程。

▲ 趙偉俊是一名樂觀又成熟的男孩。（慈幼會伍少梅中學提供）

向南亞裔學生傾談學習英文

新移民來港適應，要留級亦無可厚非，但偉俊擇善固執，敢於挑戰難度，更加值得欣賞。年少老成，一一體現在學習和生活上，他往往能取長補短，樂觀面對，從不怨天尤人。

新移民集中編同一班，夠親切，但學校沒以普通話教中文，促使我們用熟粵語融入香港。我本身講廣東話，和同學聊天又會用普通話，等如學多一項語言。英文當然比較困難，但學校多南亞同學，我便主動和他們交談，當練練英文，平時又常常睇英文課外書，不懂的生字就查字典，用手機查字典很方便。我又愛看西片，寓學習於娛樂。

投入STEM學習 設計科學發明品獲獎

趙偉俊更投入STEM（包含Science科學Technology技術Engineering工程和Mathematic數學的綜合課程），去年代表天主教慈幼會伍少梅中學到韓國參加科學發明品比賽並獲獎。由理科老師張sir指導，但全力靠偉俊和其他兩位同學落手落腳。

他們的作品叫「環保智能花盆」，構思是香港空氣質素日益惡化，一般人平時卻不會刻意留心污染指數。把偵查空氣質素的感應裝置設在花盆，用家每天淋水和觀賞植物時會一併見到污染狀況，有助提升環保意識，一舉兩得。決定了大方向後，他便實踐在工藝堂學到的工業繪圖知識，畫出圖樣，然後嘗試3D打印（學校有3D打印機），塑造出花盆雛形。偉俊則主攻砌線路板，和參與寫programme（程式）。協助他的張sir指出：

偵查空氣質素的感應裝置屬於半製成品，在鴨寮街等電子零件店有售，線路板亦然，比以前精密了，但也容易操作了。以USB插頭連接手機更方便，下一步我希望教他們寫成電話apps，真正應用於日常生活。

韓國首爾四日三夜之行是難忘的，趙偉俊憶述，與跟家人去旅遊大不相同。

老師帶隊，可以觀摩到其他國家學生的作品，有些操作賽車很有趣。我們講解都要用英文，甚具挑戰性。

▲ 雖然喜歡科研，但面對現實趙偉俊在高中選科時還是選擇文科。（慈幼會伍少梅中學提供）

理科出色 高中卻選修文科

STEM表現出色，不過，來到中三，偉俊卻選定了高中修讀文科，包括中史和商業等。

我自己知自己事，始終文科較適合，只要肯努力，不一定理科生才是精英吧。

他早熟世故，處事有計劃，敢於擔當，正如當初拒絕留級，相信他自會抉擇明智。「做事要做到尾，做到完美，永不放棄。」是他座右銘。

學校不分精英班 避免標籤化

眾所周知，天主教慈幼會伍少梅中學包容不同程度和族裔的學生，有教無類，兼收並蓄。趙偉俊成績領先，卻會否其他成績較一般的同學拖慢了課業進度呢？老師又會否浪費了人才呢？偉俊說：「不會。這裏的老師很注意學生，每一個學生的專長不同，他們重點培養。而且，反過來，我英文始終比較弱，英文好的同學亦不埋怨被我拖慢。」另一位吳老師進一步指出：

本校每級五十多人，不會按成績優劣來分班，因為避免標籤化，同學被編入「好班」或「差班」便先入為主。我們的做法是：同班同學多作交流，增進兄弟情（伍少梅乃男校），音樂、美術、體育等科目一齊上堂，但某些科目則分組授課，例如偉俊中文能力強，就編入高組，與其他班別中文能力相若的同學學習。

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分組包括：基礎──是人人要達到的；然後進階──深入一些；繼而挑戰──我們稱此為『不封頂教育』，以蔬菜為譬喻，老師預設學生要認識十種常見蔬菜為目標，但假如學生講得出十種以外的其他蔬菜，老師會一樣照教，所以謂之不封頂。

分組比按成績分班更靈活，以偉俊來說，他中文高組，英文則普通，可以每科不同組別來因材施教。

對未來充滿憧憬的男孩

訪問的這天，偉俊在實驗室聽着老師講話，一邊望着自己的科學發明作品「環保智能花盆」及其獎牌，悠然微笑，老成的臉孔上，露出與年紀匹配的天真憨厚，對未來充滿憧憬。他終於實踐了不留級一樣可以追得上的自我承諾。這個男孩其志可嘉。

文章由天主教慈幼會伍少梅中學授權轉載

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責任編輯：梁節儀