【東鐵線新訊號系統調查】報告掲港鐵敏感度不足低估技術複雜性　無及時詳細調查屬判斷上失誤

▲ 港鐵公司今日（1日）公布東鐵綫暫緩啟用新信號系統調查報告。（資料圖片）

東鐵線新訊號系統測試期間可能令列車入錯線，去年9月暫緩啟用系統並成立委員會調查，找出根本成因及制定解決方案。委員會今日（1日）發表調查報告，掲港鐵團隊及承辦商敏感度不足低估技術複雜性，無及時詳細調查屬判斷上失誤。港鐵會就沙中線項目成立專責小組，監察項目在技術及服務的準備工作，並引入服務可靠性報告，適時通報及處理系統的可靠性或影響。

調查報告表示，在審視包括與「安全及良好」聲明有關的證據後，調查委員會確認「列車入錯線」的情況並不涉及安全問題，但影響服務的可靠性。

報告指，港鐵團隊在系統測試期間，出現「列車入錯線」狀況對列車服務的潛在影響的敏感度不足，因而低估了有關情況的技術複雜性，亦未有要求承辦商就「重複設定行車路線」及整體「自動行車路綫設定系統」功能進行更詳盡的分析和跟進。

報告說，縱使當時認為在現實行車中出現「重複設定行車路綫」而導致互鎖和/或入錯線的情況的機會輕微，有關狀況出現的可能性是仍然存在。

港鐵調查報告指「列車入錯線」問題不影響行車安全，東鐵線新九卡列車將於2月6日啟用，詳情即看：【下一頁】

調查報告提及，港鐵團隊及承辦商應更早就有關情況進行更詳細的調查，如及早調查，他們會意識到此情況還有其他、更深層次及更為複雜的根本原因，因而有機會令他們警覺到有需要就情況於港鐵內部上報及向政府匯報，沒有及時進行更詳細的調查是一個判斷上的失誤。

調查委員會認為，港鐵沒有發現任何港鐵或承辦商刻意隱瞞「列車入錯線」狀況的證據，但在去年9月1日之前沒有明確闡明相關情況可引致的全部後果，港鐵團隊及承辦商之間應就相關後果有更多溝通，雙方應於已找出問題根本原因後，更早制定完整的技術解決方案。

港鐵去年9月11日宣布，暫緩原定於翌日於東鐵綫引入混合車隊營運（Mixed Fleet Operations）模式，暫緩決定是因應去年5月11日新信號系統測試期間，觀察到其中有軟件運作出現了「重複設定行車路綫」(Route Recall) 的狀況。

港鐵回應表示，會成立專責的「沙田至中環線（沙中線）項目保證監督組」，直接向行政總裁負責，以監察沙中線項目在技術及服務方面的各項準備工作；並找出對沙中線餘下工程有重要影響的潛在事項和情況，以便作適時匯報及跟進。

港鐵同時會引入服務可靠性報告，配合現有的系統安全報告，以確保對服務可靠性或有影響的潛在情況作適時通報及處理；並提供內部指引，確保所有與可靠性有關的重要情況都會適時匯報相關政府部門；以及加強對相關員工的培訓，包括提升他們在公眾關注、有效溝通、服務質量及可靠性的重要性等方面的敏感度；加強風險管理及監控能否符合規範的第二道防綫的安排，以及早發現和內部上報重要情況。

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記者：陳曉瑩﹑馮琪雅