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【新冠肺炎】今日新增34宗確診個案　29宗本地個案包括8宗源頭不明感染

社會 17:26 2021/02/01

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本地新冠肺炎疫情持續，今日（1日）新增34宗確診個案，當中有5宗輸入個案及29宗本地個案，其中8宗為源頭不明，其餘21宗與早前個案有關，其中2宗屬綠楊新邨R座04單位個案，累計共10,487宗病例；另有20多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者，交代最新疫情。

張竹君表示，因應綠楊新邨今日新增2宗個案，大廈累計12人染疫，涉及4個單位，因而決定視察大廈。對於袁國勇指綠楊新邨Ｒ座爆疫因空氣困於大廈天井，形成煙囪效應的情況，被問到會否檢測同類型的大廈時，張竹君表示，相信本港不少這類型樓宇結構的大廈，但不是每一幢這類型的大廈都有病毒傳播的風險，需視乎大廈的環境、居民的生活狀況等，衞生防護中心會持續監察。

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衞生防護中心公布，綠楊新邨R座再多2宗確診個案，救世軍南山長者之家有一名院友初步確診，會安排全院舍院友及人員做檢測。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日起至少一宗不明源頭個案的大廈，都須列入強制檢測，包括薄扶林道63號一座、白加士街66-66A號、愛民邨敦民樓等，另外深水埗指定地區內亦增一廈列入強制檢測。詳情即看：【下一頁】

何婉霞表示，截至早上9時，醫管局在過去24小時錄得47宗呈報個案；過去24小時再多1名病人離世（個案編號：8547），至今共有177名病人在公立醫院離世。詳情即看：【下一頁】

張竹君匯報時公布，今日的確診個案中佐敦及深水埗區「指定區域」均有新增確診個案。詳情即看：【下一頁】

今日新增5宗輸入個案，張竹君指出，輸入個案中患者分別由印尼、菲律賓、杜拜、尼泊爾抵港。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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