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【防疫措施】張建宗：2月4日重開較少身體接觸活動戶外場所　為埸所員工提供定期檢測

社會 16:21 2021/02/01

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（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，現時社交距離措施有張期將於本周三(3日)屆滿，政務司司長張建宗今日(1日)聯同食衞局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄、民政事務局局長徐英偉、衞生署署長陳漢儀及食環署署長劉利群見記者交代最新安排。

政務司司長張建宗表示，理解市民抗疫良久，將於周四(4日)起重開涉及較少身體接觸活動的戶外場所，會為場所員工做定期檢測減少傳播，並要求使用安心出行應用程式。

他重申，政府十分明白停業對受影響行業帶來的困境，過去數星期同美容、飲食等業界會面，了解他們願意採取更嚴厲的防疫措施，包括安排員工做定期檢測﹑改善食肆通風安排、要求顧客等，希望受影響業界諒解政府的艱難決定，又感謝他們配合。

張建宗指，未來兩星期能令疫情有效壓制下，有機會令學校可復課，並容許正停業的行業在新春假後可有序地復業。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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責任編輯：陳正怡

陳漢儀 陳肇始 疫情 新冠肺炎疫情

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