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【防疫措施】陳肇始：疫苗預計２月下旬由德國運抵香港　已成立臨床事件專家委員會監察疫苗接種

社會 16:41 2021/02/01

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本港新冠肺炎疫情持續，惟近日似稍有放緩，現時的社交距離措施將於周三（3日）屆滿，當局維持限聚令、禁堂食等措施延長至2月17日（年初六）。

衞生局局長陳肇始今日（1日）表示，政府已採購全港兩倍人口接種的疫苗，為確保疫苗持續安全、有效，已附加條件要求供應商提交更新報告、疫苗證明文件等，BioNTech疫苗已完成生產測試，預計２月下旬由德國運抵香港，對於歐盟指有需要時會限制疫苗出口，當局表示極度關注，已要求復星醫藥確保疫苗供應不會受影響。

對於全港疫苗接種安排方面，政府將會設立18區接種中心，由醫療人員主理接種，積極邀請私人承辦商承辦中心，包括醫管局、衛生署，並向私家醫院邀請參與疫苗接種計劃，安排體弱、高風險人士優先接種，如醫護人員、護理院職員。為配合疫苗接種，政府已成立新冠疫苗臨床事件專家委員會，監察疫苗接種後的不良反映、委員會亦會持續評估接種情況和提交建議。

麗港城５座及７座解封情況：

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記者：陳麗娜

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