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【確診大廈】有7幢大廈錄1宗不明個案須納強制檢測　包括西半山豪宅薄扶林道63號一座

社會 17:38 2021/02/01

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增 宗確診個案，宗涉及本地感染，包括宗感染源頭仍然未明，再有多幢大廈納入強制檢測名單。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日起至少一宗不明源頭個案的大廈，都須列入強制檢測，包括薄扶林道63號一座、白加士街66-66A號、愛民邨敦民樓等，另外深水埗指定地區內亦增一廈列入強制檢測。

深水埗指定地區須列入強制檢測大廈：

  • 長沙灣道95-99號鑽石樓

至少1宗不明源頭個案而須列入強制檢測大廈：

  • 薄扶林道63號一座
  • 白加士街66-66A號：早前污水樣本呈陽性後列入強制檢測，於1月30日錄得一宗無症狀確診個案，其一名家人亦確診
  • 愛民邨敦民樓
  • 家維邨家禮樓
  • 北角堡壘街偉文大廈
  • 西營盤威利麻街星輝大廈
  • 何文田邨逸文樓

另外，今日港大微生物學系講座教授袁國勇視察綠楊新邨R座後，亦建議綠楊新邨D座接受強制檢測，故會向綠楊新邨D座發公告要求強制檢測。

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記者：陳正怡

衞生防護中心 張竹君 疫情 新冠肺炎疫情

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