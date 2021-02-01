【確診大廈】有7幢大廈錄1宗不明個案須納強制檢測　包括西半山豪宅薄扶林道63號一座

▲ （梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增 宗確診個案，宗涉及本地感染，包括宗感染源頭仍然未明，再有多幢大廈納入強制檢測名單。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日起至少一宗不明源頭個案的大廈，都須列入強制檢測，包括薄扶林道63號一座、白加士街66-66A號、愛民邨敦民樓等，另外深水埗指定地區內亦增一廈列入強制檢測。

深水埗指定地區須列入強制檢測大廈：

長沙灣道95-99號鑽石樓

至少1宗不明源頭個案而須列入強制檢測大廈：

薄扶林道63號一座

白加士街66-66A號：早前污水樣本呈陽性後列入強制檢測，於1月30日錄得一宗無症狀確診個案，其一名家人亦確診

愛民邨敦民樓

家維邨家禮樓

北角堡壘街偉文大廈

西營盤威利麻街星輝大廈

何文田邨逸文樓

另外，今日港大微生物學系講座教授袁國勇視察綠楊新邨R座後，亦建議綠楊新邨D座接受強制檢測，故會向綠楊新邨D座發公告要求強制檢測。

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記者：陳正怡