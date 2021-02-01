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【BNO VISA】葉劉稱反制措施屬象徵性姿態　英方再有行動或招進一步反制

政治 15:35 2021/02/01

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港府昨日起，不再視英國國民（海外）護照（BNO）,為旅遊證件及身份證明。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，現時中方的反制措施，只是象徵性姿態，惟英方再有敵意行動，或有大批港人移民英國，當局會再考慮進一步反制。

葉劉淑儀指，現時的反制措施沒有實質作用，港人仍能以特區護照及香港身份證出入境，但中國仍有很多反制選項，例如嚴格執行國籍法，並只針對以BNO入籍英國的人士。

她又批評，英國有大量國安法，《中英聯合聲明》也沒有條款，不准中國保護國家安全，認為是英國違反《中英聯合聲明》在先，中方是有權按其理解，採取反制措施。

對於已有約7000名港人，成功透過「特許入境許可」（LOTR）入境英國。葉劉淑儀相信，有關人士或曾參與騷亂而擔心被捕，也有人是不滿港區國安法，而上述人士毋須資產及學歷審查，只需要繳交簽證及保健費用，認為英國視他們為難民。她續指，自小在英接受教育的港人不是「二等公民」，但「半途出家」的忽然移民人士，對當地文化歷史並不熟悉，入籍後也有可能遭歧視。

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿亦指，港府配合中央的反制措施，暫時未對港人出境有太多影響，但難估計會否有其他國家，跟隨中方做法。她又呼籲，當局要冷靜應對，尊重港人的選擇。

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責任編輯：陳宛彤

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