【東鐵過海】東鐵新九卡列車2月6日起分批啟用　政府料過海段或延遲通車

▲ 港鐵公司今日（1日）公布東鐵綫暫緩啟用新信號系統調查委員會報告。（資料圖片）

港鐵東鐵綫新訊號系統及新九卡列車，將於本周六（6日）啟用，較原定安排推遲了5個月。至於去年測試新訊號系統發生列車「入錯線」事故，港鐵調查結果出爐，承認因為新系統測試出錯，電腦運算超出負荷導致，不涉行車安全。港鐵表示要重新評估東鐵過海段通車日期，政府稱事故或引致延誤通車，表示非常失望，保留權利追究港鐵。前九鐵主席田北辰料推遲約半年，紅磡至金鐘段延至明年第三季才通車。

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調查報告掲示港鐵敏感度不足及低估技術複雜性，並無及時詳細調查屬判斷上失誤，詳情即看：【下一頁】

沙中綫過海段正在動工，日後東鐵綫紅磡站南行，將過海至灣仔會展及金鐘總站。港鐵去年測試新訊號系統，可在加密班次同時計算列車的最大移動間距，保持安全行駛距離；配合新車站月台空間，計劃去年9月引入新九卡列車，逐步取代舊12卡列車。不過去年5月，港鐵測試新系統時出錯，列車一度「入錯線」，事件發生4個月後才曝光，港鐵9月宣布暫緩啟用新系統及新車，並成立委員會調查。

港鐵昨公布委員會調查報告，交代事故成因（見另稿），強調事故不涉及行車安全，但會影響服務可靠性。最終港鐵決定在新訊號系統棄用一項「列車監控程式」，經額外試車及政府審批後，2月6日啟用新訊號系統，同日引入6部新九卡列車。

港鐵行政總裁金澤培稱，早晚繁忙時間、較繁忙路段（如大圍至九龍塘）未必用新車，避免影響整體運載力。他稱今年中屯馬綫全綫通車後，將乘客分流後，會引入更多新列車，整項換車過程需時約18個月。

可是金澤培承認，因應事故要推遲換車進度，以及今年初才開始更換新路軌，現時要重新評估東鐵過海的通車日期，強調希望盡快通車，但無具體細節。

前九鐵主席、實政圓桌田北辰稱，東鐵過海段原定明年首季啟用，但政府及港鐵至今仍未推遲計劃，他形容「3歲小朋友都唔信」，指早前花掉5個月修正訊號系統，推算要到明年第三季才通車。

政府發言人認為，港鐵作為沙中綫項目管理人，理應能及時評估事件後果，適時跟進並向政府通報。事故導致暫緩新訊號系統及東鐵換車安排，並可能引致東鐵過海段延誤啟用，政府非常失望，保留權利追究港鐵。

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記者：吳卓峰