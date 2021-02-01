港鐵調查報告指列車入錯綫不影響行車安全　東鐵綫6部新九卡列車2月6日啟用

▲ 港鐵公司今日（1日）公布東鐵綫暫緩啟用新信號系統調查委員會報告。（資料圖片）

港鐵原定去年中逐步引入新九卡列車及新信號系統，但測試期間發現系統運作不正常，去年9月宣布暫緩啟用及進行調查。港鐵今日（1日）公布調查報告，並公布新九卡列車及新信號系統將於2月6日（本周六）起投入服務

港鐵行政總裁金澤培表示，首階段會引入6部新九卡列車；但於繁忙時間期間，最繁忙路段將盡量少用新列車，避免影響運載力。他稱稍後屯馬綫全綫通車後，乘客分流情況會更明顯，屆時就會逐步引入更多新列車。

調查報告掲示港鐵敏感度不足及低估技術複雜性，並無及時詳細調查屬判斷上失誤，詳情即看：【下一頁】

金澤培表示，雖然去年測試期間發現新信號系統出現「重複設定行車路綫」的情況，但調查報告確認有關問題不會影響行車安全性。

他宣布，港鐵公司已完成額外測試及已獲政府審批，新信號系統及新九卡列車將於2月6日起投入服務，港鐵公司正進行最後準備工作，會盡力確保新系統及列車服務運作暢順。

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記者：馮琪雅、陳曉瑩、吳卓峰