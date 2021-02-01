【衝出國際】李璧琦亮相美國音樂騷大展唱功　Becky自小習琴曾在多個比賽獲獎【有片】

去年離巢TVB的李璧琦（Becky），一向歌技了得，近日Becky應世界級音樂盛事《NAMM SHOW》之邀，獲選為香港代表之一，參與此一年一度的音樂活動，並在網上直播，Becky更是香港唯一代表，日前李璧琦分享演出片段，其精湛唱功為網民力讚。

李璧琦近出席世界級音樂盛事《NAMM SHOW》，雖然因疫情關係，美國主辦單位改以一連四日在網上直播，而李璧琦就以唯一的香港代表身份，亮相節目當中三個時段，跟來自全球超過120個國家的音樂人共同獻藝！

▲ 李璧琦解說選曲原因。

李璧琦在演出前，又拍片分享對音樂的感受，她以英語表示：「我相信音樂能連接每個人的心和靈魂，特別在疫情期間，當各人都被隔離時，音樂能在我們覺得孤單時，將人團結起來。可能我們會覺得不知所措和迷失，但我們有權選擇去變得有信心和希望，繼而堅持着自己的承諾，令自己不會孤單地向前行。」

而Becky就因此信念，在節目選唱了一曲《You'll never walk alone》，以歌曲鼓勵大家繼續抗疫。

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現年42歲的李璧琦，畢業於香港浸會大學音樂系畢業，在2008年加入TVB。17年她與現職於跨國企業的圈外男友蘇銘熙（Adrian）結婚。

自小有音樂天份

Becky在6歲學鋼琴，中學就讀自聖保羅男女中學，在校際歌唱比賽屢獲冠軍，也熱愛演音樂劇，曾獲得校內比賽的最佳音樂劇女主角獎，李璧琦曾在TVB《星夢傳奇》演唱古典歌曲而一鳴驚人。

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她言談大方兼英語佳，多被安排任節目主持，同時亦有演劇集，比如《誰家灶頭無煙火》、《同盟》、《C9特工》，她去年宣布離開TVB，最後一套演出的TVB劇是尚未播出的《七公主》。

同場加映：陳勉良訪問