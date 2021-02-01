【男神崩壞】余德丞做主持驚現殘樣+黑眼圈　3年前曾休克網民憂Dickson健康

▲ TVB新一代男神余德丞（Dickson）被指上節目時驚現殘樣。

被封為TVB新一代男神的余德丞（Dickson）曾為香港游泳代表隊，熱愛運動的余德丞初出道時憑大隻仔形象備受關注。不過，不少網民指余德丞狀態不及以前，早前主持足球節目時更驚現殘樣，令人擔心其身體狀況。

TVB上位小生余德丞早前主持足球節目時被指精神欠佳，網民指Dickson雙目無神，不但黑眼圈及眼袋很大，口齒不伶俐且疲態盡現，令人關注其健康狀況。

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余德丞在節目中，被網民指疲態呈現，又有巨型黑眼圈，而且頻頻「食螺絲」，不少網民憂心其健康有問題，但也懷疑是否他一時偷懶，未有化妝上鏡致殘樣出現。

3年前曾遇意外休克

求學時期的Dickson為一名游泳運動員，中學已成功入選香港游泳代表隊，縱然達不到參加亞運會的標準，但也考獲運動員獎學金，大隻仔身型更吸引不少粉絲讚好。

然而，Dickson於2018年與友人踢足球期間曾經昏迷，需要送院治理，更曾經歷死亡10分鐘。



幸好，他於昏迷兩天後醒來，並表示：「當時我在球場踢波，覺得自己有點不妥，所以踢了一會兒後也要求換人。出了場邊便躺下來，我原本是打算休息一下的，以為喝口水便沒事，誰不知這一躺，便是兩天了。」

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醫生診斷為心律不正，比正常心跳超出三倍有多，導致心臟不能正常運作而暈倒，當時醫生甚至著Dickson家人做好心理準備。

走過鬼門關，醫生曾告知Dickson或許這輩子不能再做運動，表面平靜的他內心卻是萬般的不捨，更感觸落淚：「我從小到大，由小學開始已經喜歡運動，我還希望在球場上搏命，如果真的不能再踢，人生還有什麼意義？」

他續指：「但如果在檢回性命或運動之間選擇，沒辦法，我會選擇要條命，因為我要對自己和屋企人負責任，所以一定要接受這件事。」

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