【陀槍師姐2021】魏駿傑前妻進軍保險業　張利華跟前夫仍有聯絡願照顧女兒

▲ 魏駿傑前妻張利華進軍保險業。

TVB劇《陀槍師姐2021》現正熱播，上周五的一集交代陳三元（滕麗名飾）終於釋懷，勇敢面對丈夫程峰（魏俊傑飾）已死。

至於現實中，現年53歲魏駿傑在2008年與內地女子張利華結婚，婚後二人育有一女。可是後來太太被揭背夫偷食外籍男士，魏駿傑在2019年坦承跟太太離婚，並獨力照顧女兒。

▲ 魏駿傑與滕麗名因《陀槍師姐》結緣。

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張利華進軍保險業

張利華原來進軍保險界大展拳腳，今日（2月1日）有報道指，張利華事業發展理想，原來她隨曾為藝人、現從保險業精英的王玉環工作，並在王玉環指點下，專攻做內地客，於是張利華成功做出成績，更當上「百萬圓桌」會員，目前已是組長級。

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張利華受訪指目前已有經濟能力，可以肩負母親責任，並幫忙女兒分擔學費及保險費，並明白到搵食的艱難。

另外，談到與前夫關係，張利華表示和魏駿傑似親人，兩人仍有保持聯絡。

▲ 跟女兒相依為命。

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辜負滕麗名

現在失婚的魏駿傑，早前坦言仍在失婚的低落情緒中，萬事以女兒為主，暫時沒有再婚的念頭。

▲ 張利華現在保險界大展拳腳。

當年魏駿傑斬斷與滕麗名的9年感情，當粉絲在魏駿傑社交平台留言表示他跟滕麗名一起會更完美，魏駿傑回覆：「這種賤人趁早撇低！」，雖然事後魏駿傑解釋被黑客入侵，卻令魏駿傑背上「賤男」之名。

對於今日的婚姻失敗，魏駿傑有感是當年辜負滕麗名而落下的惡果。魏駿傑指出外界一直認為他在與滕麗名的關係中壞事做盡，但時至今日，魏駿傑認為所有的「債」亦還清。

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