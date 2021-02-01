【面授安排】教育局料農曆新年後增加學生回校上課節數　本周內與校長會公布具體安排

▲ 教育局局長楊潤雄今日（1日）宣布學校面授課堂最新安排。

全港學校自去年12月2日起暫停面授課堂，政府今日（1日）公布最新防疫措施。教育局局長楊潤雄表示，正考慮農曆新年後增加學生回校進行面授課堂的節數，但同樣以不設中午進食時間及最多上半日課堂為原則。政務司司長張建宗表示，如疫情有所改善，學校可於農曆新年假後逐步恢復面授課堂。

教育局局長楊潤雄表示，正研究在2月底以循序漸進及彈性處理原則，增加面授課堂時間，但仍然以半日上課為原則，避免學生因進食而除下口罩帶來風險。

楊潤雄續指，教育局將於未來一、兩日與學校議會及校長會，商討學校情況包括防疫物資儲備及防疫措施等，希望在本周內敲定面授課堂的具體安排，並作出公布。

至於恢復面授課堂的年級，楊潤雄指過去幾次恢復面授課堂主要是從高年級開始，但強調每次復課的考量不同，主要考慮學校的準備程度及意見等，形容今次情況與以往不同，目前中小學已有部分年級回校上課，有關經驗或會令學校在準備程度上不同考慮，故仍有待與校長商討。

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記者：馮琪雅