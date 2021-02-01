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【面授安排】教育局研農曆年假後增面授時間半日課為限　本周內敲定安排

社會 16:32 2021/02/01

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教育局局長楊潤雄今日（1日）宣布學校面授課堂最新安排。

全港學校自去年12月2日起暫停面授課堂，政府今日（1日）公布最新防疫措施。教育局局長楊潤雄表示，正研究在學校農曆新年假後、即2月底起增加學校面授課堂時間，但仍然以半日上課為原則，希望於本周內與學界商討及敲定具體復課安排，再作公布。

政府今日公布，現行社交距離措施延長至2月17日，詳情即看：【下一頁】

教育局上月初公布暫停面授課堂至學校農曆新年假期，但容許中小學及補習學校在做好衞生防護工作前提下，按校本需要安排全校最高限額的六分一學生，回校進行半日面授課堂及考試。

楊潤雄表示，當局一直與學校保持緊密溝通，務求在防疫抗疫與學生學習需要之間作出平衡。他指出，雖然過去一個月疫情反覆，但學校有限度恢復面授課堂的安排運作大致良好，校園能夠保持安全，亦沒有出現大型爆發，局方正按此方向，積極研究在農曆新年假期後，以循序漸進及彈性處理的原則，增加面授課堂時間，但仍然以半日上課為原則，避免學生因進食而除下口罩帶來風險。

教育局將於未來一、兩日與學校議會及校長會，商討學校情況包括防疫物資儲備、防疫措施、教職員檢測情況，以及出現感染個案的跟進工作等，希望在本周內敲定面授課堂的具體安排，再作公布。

至於恢復面授課堂的年級，楊潤雄指過去幾次恢復面授課堂主要是從高年級開始，但強調每次復課的考量或有不同，主要考慮學校的準備程度及意見等，形容今次情況與以往不同，目前中小學已有部分年級回校上課，有關經驗或會令學校在準備程度上不同考慮，故仍有待與校長商討。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

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