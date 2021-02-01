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【防疫措施】張建宗：防疫措施延至2月17日 大廈現1宗不明源頭個案或污水有病毒均要強檢

社會 16:12 2021/02/01

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張建宗：防疫措施延至2月17日，大廈現1宗不明源頭個案均要列入強制檢測。

本港新冠肺炎第4波疫情持續反覆，現時的社交距離措施將於本周三(3日)屆滿，政務司司長張建宗與多名局長見記者公布最新防疫措施。張建宗表示，本港疫情仍嚴峻，尤其是舊區及地盤出現不少個案，部分行業的處所仍要關閉，學校未能恢復面授課程。張又指，特首林鄭月娥周末曾與專家開會，但專家評估本港疫情仍處於關鍵時刻，仍要有時間去改善疫情，故要在農曆新年放寬防疫措施困難。故港府將以更果斷措施，力求受影響行業可在農曆新年後恢復營業及學校恢復面授，故當局會加強檢測及追蹤密切接觸者。

【面授安排】教育局擬農曆年假後增加學校面授課時間，本周內公布具體安排，詳情即看：【下一頁】

張宣布，今日開始的未來10日，即至年廿九，港府會更頻密封區，會針對個案較多、樓宇質素欠佳、污水陽性等大廈，預期有可能每日在全港不同地區同時封區；同時收緊強制檢測門檻，全港所有住宅大廈，若出現1宗未能確定感染源頭個案及污水對新冠病毒呈陽性，將列入強制檢測大廈；工作場所出現2宗或以上確診個案，也須強檢；確診者的密切接觸者同住成員，也需接受強制檢測。

【綠楊新邨R座爆疫】綠楊新邨R座爆疫錄12人確診，18樓以上4室及5室須撤離，詳情即看：【下一頁】

張建宗指出，大廈只現一宗確診個案亦要強檢，是顯示港府的「攻堅」決心，並指現時檢測能力足夠，相信可做到，而明白封區對居民會造成不便，望巿民諒解，故封區主要由晚上至翌日早上，已將影響減至最低。張又說，封區有助找到確診個案，就算封區後檢測並沒有確診個案，也讓巿民能夠安心，對食店或商店經營也有好處。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

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記者：楊玉珠

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