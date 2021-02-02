【夜闖民宿】民宿停業怪事頻生老闆驚覺鎖匙失蹤　朋友來電「快鎖門」揭神秘男子怪異計謀

▲ 民宿停業怪事頻生，老闆驚覺鎖匙失蹤，朋友來電「快鎖門」，揭神秘男子怪異計謀。

內地貴州一名女子和朋友合資開了一間民宿，但早前民宿暫停營業，但怪事卻接踵而來，房間不時被翻亂，老闆近日回去留宿時，發現少了1條鎖匙，不久更收到朋友的來電，指從CCTV片段看見一個神秘身影闖入，讓她趕快鎖門。

根據內地媒體報道，付女士和幾名朋友合資開了一間民宿，但近日因特殊情況，已暫停營業一個多星期。早前付女士獨自回去民宿，由於當時經已淩晨1點半，打算在民宿休息一晚。

民宿一共有8間房，配有8條鎖匙，但她發現鎖匙少了一條，雖然覺得奇怪，但心想可能放在別的地方，於是不以為意。不過在她梳洗後，發現電話上顯示多個來自朋友的未接來電。

她已經打了7個未接電話，第8個的時候我接通了，她說你現在把門鎖死。

朋友表示在CCTV鏡頭看到有個男人進入民宿，但由於民宿已經停止營業，不可能有人會進來，付女士驚慌之下將自己房門反鎖，並立即報警。十多分鐘後，民警趕到現場，並制服該男子。

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男子向付女士道歉，稱自己沒帶身份證，於是擅自進入民宿，但後來付女士回想起來，自從民宿暫停營業後怪事就接踵而來，員工不時發現房間被搗亂，而且每次都是不同的房間，「打掃得乾乾淨淨，但是第二天都是亂的」。

最後男子承認在半個月前入住過這間民宿，知道了房間密碼鎖的密碼，由於當日自己沒有帶身份證，臨時又找不到住處，於是偷偷闖進民宿。目前案件仍在調查中。

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責任編輯：羅嘉欣