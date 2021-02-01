區諾軒：收回區議會撥款權　如同廢置區議會

▲ 前立法會議員、前區議員區諾軒今（1日）表示，若政府收回區議會撥款權力，等於進一步廢置區議會

有政黨早前會見民政事務局局長徐英偉，並引述徐英偉指，政府擬收回區議會撥款審批權。前立法會議員、前區議員區諾軒今（1日）表示，若政府收回區議會撥款權力，等於進一步廢置區議會，失去其議會功能。

區諾軒今日接受民主黨前主席劉慧卿訪問時指，現時區議會與政府關係角裂，當局以疫情為由，限制每周政府人員出席區議會的次數和時數，會令區議會變得「幾乎無效率」，令議會沒有足夠時間處理議程。

就區議員或被當局納入公職人員宣誓對象之一，區諾軒質疑，當局此舉是為大規模裁切民主派區議員，稱會對香港政制造成「莫大的傷害」。

區諾軒又指，隨著港區國安法生效，預料本港未來數年的政治環境會受影響，呼籲激進示威者「不一定要以過往的抗爭心態，去面對問題」，反而應審時度勢，以不同方法應對問題。被問及日後會否重返立法會或區議員，他就指，現時唯一心願是完成博士學位。

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記者：尹櫻霖