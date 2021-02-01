【全民造星III】媽媽因材施教發掘跳舞天分　《造星III》冠軍Ben因姐姐激勵才敢參賽　

▲ 《造星III》冠軍Ben姐姐欣慰弟弟的轉變。

趙祥誠（Ben）在ViuTV選秀節目《全民造星3》中大放異彩，展現自己在舞台上的不同面貌，最終憑個人魅力成為《全民造星3》冠軍。

▲ Ben教導姐姐Elaine擺折骨舞動作。（湯炳強 攝）

自認內向的Ben會參加比賽，全因為自己也在否定自己時，家人給予最大的信心，令自己衝破心理關口。Ben和姐姐趙綺婷（Elaine）更一起接受TOPick訪問，大談姊弟的藝術啟蒙。

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家人造就最大勇氣

一直以來，Elaine對弟弟十分有信心，認為他非常適合《全民造星3》：「我覺得弟弟整個包裝已經嬴了，所以第一屆看到姜濤後，就認為這個Ben也可以勝出的，所以今年便幫他報名。」

▲ Ben妹妹也有到場。（湯炳強 攝）

而性格內向的Ben對於姐姐的肯定顯得有點害羞：「我自己是沒什麼自信，但家人對我是很有信心的。我會經常用自己和別人比較，覺得自己還是『算吧』！」

Ben對唱歌十分沒自信，但在姐姐和家人眼中，Ben其實唱得不差：「其實所有人都看到他有潛質，唯獨他自己看不見，所以需要有人推他一把，去到舞台他便會爆發出來。」

最後在家人的「合作」下，Elaine為Ben遞上《全民造星III》報名表，開始他的「造星之旅」。

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媽媽因材施教

Elaine和Ben年紀相差一年，加上姐姐性格溫文成績好，是標準的模範生，令二人在成長階段難免被比較。

▲ Ben認為自己性格非常即興。（湯炳強 攝）

不過Ben就讀書成績一事非常豁達：「一開始會因為比較而不開心，但被（姐姐）大幅度拋離後，我明白自己不屬於讀書的範疇。很小的時候已發現自己不適合讀書，便決心發展其他興趣。」

自問讀書成績不好的Ben，性格十分Free Style，不喜歡記東西，所以很多事情也很即興，令媽媽鼓勵他多嘗試音樂和運動方面：「小時候沒特別喜歡什麼，直到17歲才喜歡上跳舞。以前媽媽知道我讀書不在行，著我找一樣自己喜歡的事。」

▲ Elaine是標準的乖學生，畢業於香港大學文學院藝術史系。（湯炳強 攝）

Elaine表示：「媽媽看到我們不同長處和短處，她不會規定我們一定要讀書，行一條一樣的路，而是看到我們不同的特質去發展。」

Ben補充：「可能我喜歡自由，不喜歡長時間天天讀。我覺得不用每個人都一樣，反而專攻某一樣，會出現更多不同的專才。」

媽媽為「全能藝術人」

鼓勵孩子向藝術發展，全因為趙媽媽中學、大學也有修讀畫畫，同樣明白藝術當中的迷人之處。但趙媽媽為了家庭而犧牲興趣，選擇從商養家。

孩童時期，趙媽媽更會教Elaine和Ben畫素描：「所以搭車、飲茶，媽媽都會給我和弟弟畫筆，一起畫畫。」

▲ 五兄弟兄姊妹各自遺傳媽媽的藝術細胞。（由受訪者提供）

被Elaine和Ben稱為「全能藝術人」的趙媽媽更是兩姊弟的「藝術總監」，Elaine表示：「有時我畫好的畫，弟弟排好的舞也會讓媽媽過目，聽聽她的評語，因為我們很信任她的究審美眼光。」

Ben亦感謝媽媽的支持：「正因為媽媽走過同樣的路，所以她知道我們要延續她夢想的辛酸，始終在香港走藝術不是容易的事。我想她對我們是矛盾的，不過仍然支持我們。既然我們決定了要做什麼。」

毒男改造之路

不說話的Ben，小時候曾被成年人誤會他沒個人想法，但在姐姐眼中弟弟有自己的一套：「和他聊天，你會發現他是最聰明的人，他會有自己一套哲學和人生觀，被人罵時會跳出框框，再分析其實不用哭。因為我被罵會很介懷，但他的情緒可以自由控制。」

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Ben得意地分享自己的被罵心得：「被罵時只要靈魂出竅便好，哈哈哈！」

Ben中學後才變外向

Ben在《全民造星3》面試時表示，曾經一年不出聲而被同學誤會是啞巴：「因為我怕他們，小學曾被人欺負，因為我不出聲，別人覺得我是『傻仔』。那時不懂思考，每天都很害怕上學，之後便不喜歡讀書。」

直到中學，Ben找到幾個想法相似的同學:「他們同樣喜歡打機、動漫，簡稱『毒』，我才開始了解自己，和別人說話。」後來接觸跳舞，Ben性格也慢慢變得外向。

▲ Ben潛在無限可能性。（湯炳強 攝）

作為姐姐，看到Ben今日的轉變，才敢透露從前的想法：「有段時間我和媽媽都很擔心他的個人發展，在沒找到跳舞前，他一直沒有很喜歡的事，由收起自己不說話，後來他找到興趣，透過舞台表達自己。」

曾經令人擔憂的弟弟，後來在節目成為A team的「心肝椗」，最後更憑折骨舞技驚四座成為冠軍，令家人放下心頭大石，Ben也不奇然唱出：「媽媽今天不必擔心我...」



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化妝：magmua

記者：鄭嘉瑤