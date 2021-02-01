【紅色炸彈】嫌丈夫15年死黨包3000元人情少 新娘勸丈夫絕交斥「臉皮夠厚」

▲ 新娘不滿丈夫死黨人情金額過少，要求絕交。

「人情」是個大學問，台北一對新人日前舉辦婚宴，新娘在婚宴後點算人情，發現丈夫邀請幾名結識15年以上的死黨只包2600元新台幣（約700港元）人情，她感到非常生氣，並上網發帖討伐指責幾個人「臉皮夠厚」，並逼丈夫與幾名死黨絕交。

該名新娘在facebook專頁「靠北老公2.0」發帖表示，老公邀請了幾個死黨出席婚宴，但對方包的人情金額笑死人。她更特別點名其中一名朋友一家四口出席，卻只包了1,600港元人情，直斥「臉皮夠厚」。

說是15年以上的感情紅包卻只包2,600~6,600（約700至1500港元）上下，只有2個包8,000及1.2萬元(約2,000至3,000港元)，包出來金額笑死人，4年大學同窗又聯絡10年以上，來喝你的喜酒卻這麼摳，包這麼少還帶人來，你朋友還有一位是2個大人2個小孩只包6600元，真是厚臉皮，臉皮夠厚。

該名新娘更計算，喜宴每桌要3.2萬新台幣（約8,000港元），按人頭計算最少要包3,200元（約800港元）才能維持成本，如果攜帶子女出席，每名子女要多加3,600元新台幣，這樣禮數才合適，還指如果包的金額太少，可以禮到人不到。

入社會這麼久不可能不知道台北喜宴紅包行情，但裝傻拿鄉下行情來包紅包很明顯就是要佔你便宜。厚臉皮吃喜酒就會比較香嗎。

她更指，自己的閨蜜最少3,600元新台幣起跳，若有帶伴侶來就會包6,000新台幣以上。有3位是1人來吃喜酒包8,000新台幣，有帶老公跟小孩的包1.2萬新台幣。

看看我閨蜜的心意比你那些哥們強太多了。她們都知道台北要包多少，不會佔人便宜。反觀你那些所謂的哥們，口頭上稱兄道弟實際上有機會就佔人便宜，知道我們喜宴辦在五星級酒店是高檔菜色，所以每一個都想來佔便宜。

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她更透露，自己勸說丈夫與這些所謂死黨絕交，以後不要聯絡，但丈夫卻不予理睬，揚言以後吃虧不要跟她抱怨。

晚上看禮金簿邊看邊火大，把禮金簿攤在你面前跟你說事實，要你少跟那些假兄弟來往。最好斷絕關係，以後不要在聯絡，我們不需要這種會佔人便宜的朋友。 事實擺在眼前。你當作左耳進右耳出，好心勸你卻被你冷漠處理，不信我的話以後吃虧不要跟我抱怨。

責任編輯：王明芳