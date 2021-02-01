涉聘用物流公司主席兒子冀獲優待　摩通前高層提供利益罪不成立

▲ 摩根大通證券前董事總經理梁嘉彰今於區㙎法院被裁定罪名不成立。林欣樂攝

摩根大通證券前董事總經理涉聘用一間物流公司主席的兒子，以換取對方在首次公開招股(IPO)聘用投資機構時對摩根予以優待，梁否認2項向代理人提供利益罪，今（1日）於區域法院被裁定罪名不成立。法官裁決時指，被告的確曾透過公司的「客戶轉介計劃」向涉案物流公司主席提供利益，但被告已做足申請程序，申報公司與物流公司主席兒子的關係時亦毫無隱瞞，認為被告的意圖有可能是想與對方建立或維持良好的客戶關係。法官又指，摩根的初級員工管理部（JRM）及法規部有責任把關，批評部門在事件中明顯有缺失。

被告梁嘉彰(51歲)，案發時為摩根大通證券常務董事，早前否認2項向代理人提供利益罪。

控罪指，被告分別於2010年1月19日及6月28日至2011年10月28日，向嘉理物流聯網有限公司主席洪敬南提供利益，即聘請洪任毅於摩根大通證券(亞太)有限公司任職，作為嘉理物流的首次公開招股(IPO)在聘用或聘請投資銀行或機構時，對摩根大通證券予以優待的報酬。

區域法院暫委法官張秀群今裁決時指，被告的確曾提供兩項控罪中所指的利益，但法官要考慮的是其意圖，是否如控方所指，希望令嘉理物流在首次公開招股(IPO)聘用投資銀行時，傾向優待摩根大通。

法官指出，摩根自2005開始推行「客戶轉介計劃（Client Referral Program）」，讓客戶推薦合資格人士到摩根實習或長期聘用。法官認為被告一開始已經考慮聘用洪任毅，但她亦有將洪任毅是否適合獲聘的決定交予行業部手中。

法官認為，由被告與人事部之間的電郵來往可見，公司仍有額外10個名額，而聘用洪任毅後，仍有2個職位空缺，事件中不涉及插隊或不公平取代的情況。而被告在推薦洪任毅面試的過程中，亦已做足程序，包括呈交履歷表予初級員工管理部（JRM），協助申請等，其他則不屬於被告的責任，被告亦未曾沒有強迫其他同事必定要批出申請。法官不排除被告以為在問卷中申報洪任毅的身分時，初級員工管理部已經取得法規部同意聘請。

被告任職銀行多年，但未必清楚獲推薦人的招聘程序，並得悉有JRM、法規部及人事部門，而轉介計劃的法律議題並不簡單，被告依賴其他部門及同事支援是無可口非，而且部門以問卷查問獲推薦人的時侯，被告亦如實告知，毫無隱瞞。

法官指出，無奈在本案中，JRM未有及早向法規部提交申請，法規部處理不積極，但這些均與被告無關。如果法規部可以即時作出決定，洪任毅未必會獲聘。法官認為，法規部亦承認「客戶轉介計劃」在法律上有刑事犯罪風險，法規部的職責是把關，法官批評，可惜在處理洪任毅的申請時弄得一團糟。

而被告希望部門加快處理審批的原因，亦已在電郵中說明，即洪任毅將會於2010年1月底回港，入境處紀錄亦證明說法屬實。

法官最終裁定，被告有做足申請程序，申報時亦毫無隱瞞，認為被告的意圖有可能是想與對方建立或維持良好的客戶關係。而被告發12封電郵的意圖，有可能如辯方所講，只是「自吹自擂，炫耀自己在摩根大通工作的表現」。

法官又指，摩根的初級員工管理部（JRM）及法規部有責任把關，批評部門在事件中明顯有缺失，法規部主管更在庭上作供時稱，不記得是否有批出洪任毅的申請，法官終裁定被告罪名不成立。

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記者：林欣樂