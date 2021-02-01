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林鄭月娥稱港區國安法為定海神針　大灣區為融入國家發展最好切入點

政治 16:32 2021/02/01

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林鄭月娥表示，去年是一國兩制行穩致遠新起點。（政府新聞處）

特首林鄭月娥今日在論壇上指，去年是回歸以來的重要轉折點，是一國兩制行穩致遠新起點，其中港區國安法實施，是香港由亂向治的「定海定針」，直言經濟發展需要平穩安全的社會環境。

林鄭月娥又指，香港是外向型經濟，背靠祖國、面向世界，中美兩大國關係對香港有深遠影響，而粵港澳大灣區建設，是香港融入國家發展大局的最好切入點，會為香港經濟帶來無限機遇。

她又形容，大灣區是商家夢寐以求的發展空間，香港有「近水樓台先得月」的優勢，而大灣區重視城市間的優勢互補，香港與深圳關係更是密不可分。她強調，沒一刻覺得深圳輕視香港，而是看到香港優勢，令兩地互惠共贏。

她又指，美方去年一連串舉措，特別藉香港事務大造文章，令中美關係陷入困境，全世界大部分經濟體，都對美國新政府有所期待，留意會否改變外交，而她相信，現時在約1300家美國公司、約8.5萬名在港居住及工作的美國公民，都希望香港不受地緣政治衝擊。

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記者：陳宛彤

 

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