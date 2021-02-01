涉銅鑼灣藏打火機燃料及噴漆　17歲男生認非法集結罪候判

▲ 現年17歲男生承認於前年在銅鑼灣藏噴漆等物品，今於區域法院承認非法集結罪候判。(經濟日報資料圖片)

前年11月2日有人在銅鑼灣設路障及以磚頭堵路，16歲學生被搜出3個玻璃樽、打火機燃料及噴漆等物品，被控非法集結等罪。涉案學生今（1日）於區域法院承認非法集結及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。案件押後至2月16日判刑，以索取被告的背景、勞教中心及教導所報告，男生還押候判。

被告王瀚文（案發時16歲，現年17歲）承認於2019年11月2日，在銅鑼灣利園山道及禮頓道附近的希慎道，與其他人士參與非法集結；以及於在同日同地，管有3個玻璃樽、1罐打火機燃料及1支噴漆，意圖損壞他人財產。他另被控在同日同地違反《禁蒙面法》，獲法庭批准留在法庭檔案不予起訴。

辯方今求情指，被告過往品格良好，現已明白做錯，會汲取教訓，希望法庭考慮監禁式刑罰的同時，會考慮其他所有判刑選項。

法官將案件押後至2月16日判刑，以索取被告的背景、勞教中心及教導所報告，被告還押候判。

控方案情指，案發當日下午約4時許，警員到達希慎道後，看見路上有逾20人設立路障及擺放磚頭堵路，他們看見警員後隨即逃跑，警員看見人在人群中的被告跑向禮頓道，及後將被告制服。當時被告身穿黑衣、戴頭盔、手持雨傘，面上戴著眼罩及防毒面具等蒙面物品。被告的背包內被搜出玻璃樽、噴漆、打火機燃料及手套。

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記者：林欣樂