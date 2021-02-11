【兒童健康】兒童新年食太多煎炸熱氣食物　中醫推介2款簡易下火湯水

▲ 新年食太多煎炸食物或引致熱氣，中醫推介2款小兒簡易下火湯水。

農曆新年到來，蘿蔔糕、芋頭糕、笑口棗、油角、芋蝦及煎堆等煎炸賀年食物是造成熱氣的元兇。雖然疫情下未能四處外出拜年，但放假玩得夜，小朋友更加需要清熱毒。如果小朋友有喉乾、咳嗽或流鼻血的病徵，家長就要應盡快為孩子「下一下火」。有「中醫爸爸」之稱、康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸曾接受TOPick訪問，向家長們推介的2款湯水，做法簡單，幫助小朋友解決有喉乾、咳嗽或流鼻血等病徵。

雪梨無花果杏仁湯（4人份）

【材料】

雪梨 4個

無花果 4個

南北杏 15g

冰糖 適量

【做法】

1. 雪梨、無花果及南北杏洗淨。

2. 雪梨去皮、切片。

3. 加入無花果及南北杏，注入清水10碗，煮約1小時。

4. 放入冰糖即成。

石斛沙參百合湯（4人份）

【材料】

石斛 20g

玉竹 15g

杏仁 15g

准山 20g

蜜棗 4粒

瘦肉 適量

【做法】

瘦肉飛水，再與其他藥材同放入煲內，煲2小時即可。

古鎧綸醫師解釋，小朋友平時愛吃薯片、薯條、薄餅和餅乾等煎炸香口食物，都會好易因肺燥引致流鼻血、乾咳無痰、口乾舌燥、甚至令皮膚乾燥痕癢、脫皮及大便乾結難排。

古鎧綸建議，小朋友要紓緩以上病徵，除了改善飲食習慣之外，小朋友更需早睡早起，再配合湯水食療才有更佳功效。

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責任編輯︰王明芳