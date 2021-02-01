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【糖友注意】澳洲車厘子有2款升糖指數大不同　顏色偏深車厘子糖友每日限吃10顆

保健美顏 17:09 2021/02/01

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營養師黃凱詩提醒糖尿病患者，有一款來自澳州顏色偏深的品種的車厘子，升糖指數是63，是中升糖食物。

每年1月，都是澳洲塔斯曼尼亞車厘子盛產的季節，它之所以稱為果欄王牌，大概因其價值不菲，一盒兩公斤裝，隨時索價600多元，它的高貴，就吸引了很多人用來送禮，以表心意。

一般人每天上限15至18粒

就算不是常逛街市，也不難知道哪款水果當造，近日，車厘子在戰友的飲食日記出現的頻率大升，Sally問︰「家人昨天買了一大盒塔斯曼尼亞車厘子，我猶豫了一會，心想，只吃幾粒該沒問題。但吃了一顆後，真的抵擋不住誘惑，邊煲劇邊吃，最後，竟然幹掉四分之一盒，會不會致肥？」

我說︰「任何食物，就算屬於很健康的，也不能過量，就像水果般，攝取過多果糖，多於身體需要時，同樣會轉化為脂肪儲存體內。現時一粒直徑32mm的車厘子，重量約12至13克，每粒大約有7至8卡不等，所以，一天的上限大概是15至18粒左右，吃得過多也會增磅啊！」

營養師黃凱詩表示，車厘子是唯一含有褪黑激素的水果，有助入睡。（iStock圖片）

唯一含褪黑激素水果有助入睡

她問︰「生果中，車厘子的升糖指數好像很低，糖友可以多吃一點嗎？」

「根據澳洲悉尼大學的升糖指數網頁，車厘子分別有兩款，普通偏酸的，升糖指數約為22，的確屬低升糖類別，但要留意，現時市面上的車厘子偏甜，升糖指數或有差別。該升糖指數項目中，亦有一款來自澳州顏色偏深的品種，升糖指數是63，是中升糖食物，所以，如果糖友要吃，一日約10粒左右較適宜。其實，只要小心控制分量，可以從車厘子中獲得很多益處，它的維他命C及纖維十分豐富，抗氧化能力更高於紅黑桑子，更是唯一含有褪黑激素的水果，有助入睡。」我詳加解釋。

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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