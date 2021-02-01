【疫市福利】鼓勵員工就地過年　廣東醫療公司大派200萬獎金

▲ 受新冠肺炎疫情影響，中國內地呼籲就地過年，鼓勵人民在農曆新年期間避免回鄉過年，以免造成病毒傳播風險。

受新冠肺炎疫情影響，中國內地呼籲就地過年，鼓勵人民在農曆新年期間避免回鄉過年，以免造成病毒傳播風險。廣東一間醫療公司就順應政策並提出豐厚獎勵，給就地過年員工發放一次性獎金9,900元人民幣（約港幣1.19萬元），且承諾與年終花紅獎金無關。除現金獎，還有其他補貼，預計大派高達200多萬元（約港幣241萬元）。

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近日，內地網絡流傳一份公司通告，引起不少網民關注。該份通告由東莞市艾康利療科技有限公司、廣州艾康利醫療科技有限公司、艾康利（香港）有限公司聯合發出，向三間公司共90名員工承諾，自2月5日放年假起，員工在留粵期間出行不超過3個市縣區，復工後可獲近萬元福利，同時報銷全體員工，年假期間在廣東的全部公共出行車費。

此外，每個員工將發放3,800元人民幣人民幣（約港幣4,585元）的購物券，可於超市使用。而在年假結束回公司報到時，只要掃描健康碼，過去14天出行的地方不超過3個市縣區者，可再獲一筆過5,800元人民幣（約港幣6,998元）獎勵；不超過2個市縣區者，則可獲獎勵8,800元人民幣（約港幣1.06萬元）。另外，公司還會在年假期間舉辦網上遊戲活動，冠、亞、季軍分別可獲3800、2800及1000元的獎金。

截至目前為止，包括廣東省在內，已經有超過29個省市公開倡議「原地過年」政策。為了激勵外來人口留在原地，天津、廈門（滄海區）、泉州、泰州等部分地區已經推出相關政策。

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據報道指，此公司專門生產防疫物資，，資金比較雄厚，加上近期疫情嚴峻，相關物資接獲大批訂單，故可以確保為員工發放福利及獎金。但由於部分員工選擇放棄福利，繼續返鄉過年，故預料實質需發放的金額會低於預期。

責任編輯：施雯雯