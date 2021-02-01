  • 21°C
香港時間 : 2021201日 (一) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市福利】鼓勵員工就地過年　廣東醫療公司大派200萬獎金

社會 17:04 2021/02/01

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

受新冠肺炎疫情影響，中國內地呼籲就地過年，鼓勵人民在農曆新年期間避免回鄉過年，以免造成病毒傳播風險。

受新冠肺炎疫情影響，中國內地呼籲就地過年，鼓勵人民在農曆新年期間避免回鄉過年，以免造成病毒傳播風險。廣東一間醫療公司就順應政策並提出豐厚獎勵，給就地過年員工發放一次性獎金9,900元人民幣（約港幣1.19萬元），且承諾與年終花紅獎金無關。除現金獎，還有其他補貼，預計大派高達200多萬元（約港幣241萬元）。

韓快遞工會發起罷工保權益　勞資政府三方速協議解決

近日，內地網絡流傳一份公司通告，引起不少網民關注。該份通告由東莞市艾康利療科技有限公司、廣州艾康利醫療科技有限公司、艾康利（香港）有限公司聯合發出，向三間公司共90名員工承諾，自2月5日放年假起，員工在留粵期間出行不超過3個市縣區，復工後可獲近萬元福利，同時報銷全體員工，年假期間在廣東的全部公共出行車費。

此外，每個員工將發放3,800元人民幣人民幣（約港幣4,585元）的購物券，可於超市使用。而在年假結束回公司報到時，只要掃描健康碼，過去14天出行的地方不超過3個市縣區者，可再獲一筆過5,800元人民（約港幣6,998元）獎勵；不超過2個市縣區者，則可獎勵8,800元人民（約港幣1.06萬元）。另外，公司還會在年假期間舉辦網上遊戲活動，冠、亞、季軍分別可獲3800、2800及1000元的獎金。

截至目前為止，包括廣東省在內，已經有超過29個省市公開倡議「原地過年」政策。為了激勵外來人口留在原地，天津、廈門（滄海區）、泉州、泰州等部分地區已經推出相關政策。

Google員工自發成立國際工會　為全球10個國家員工爭取權益

據報道指，此公司專門生產防疫物資，，資金比較雄厚，加上近期疫情嚴峻，相關物資接獲大批訂單，故可以確保為員工發放福利及獎金。但由於部分員工選擇放棄福利，繼續返鄉過年，故預料實質需發放的金額會低於預期。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【防疫措施】張建宗：2月4日重開較少身體接觸活動戶外場所　為埸所員工提供定期檢測
今日 16:21
【防疫措施】張建宗：2月4日重開較少身體接觸活動戶外場所　為埸所員工提供定期檢測
韓快遞工會發起罷工保權益　勞資政府三方速協議解決
18:42 2021/01/29
韓快遞工會發起罷工保權益　勞資政府三方速協議解決
LinkedIn公布2021年職業需求增長類型　涉及醫療、教育及數碼領域
16:51 2021/01/28
LinkedIn公布2021年職業需求增長類型　涉及醫療、教育及數碼領域
Google員工自發成立國際工會　為全球10個國家員工爭取權益
17:10 2021/01/27
Google員工自發成立國際工會　為全球10個國家員工爭取權益
人口 疫情 年假 花紅 醫療科技 農曆新年 補貼 健康碼 廣州 Google

最高瀏覽

【人狗悲劇】好心夫婦收養流浪比特犬　6歲小主人慘遭活活咬死
17:10 2021/01/31
【人狗悲劇】好心夫婦收養流浪比特犬　6歲小主人慘遭活活咬死
【陀槍師姐2021】陳三元17年後對丈夫之死釋懷 　滕麗名獨腳戲騷演技感動觀眾
14:23 2021/01/30
【陀槍師姐2021】陳三元17年後對丈夫之死釋懷 　滕麗名獨腳戲騷演技感動觀眾
【陀槍師姐2021】電視迷盼三元+四喜+五福再同場　梁雪湄轉行從商並成旅遊KOL
17:02 2021/01/31
【陀槍師姐2021】電視迷盼三元+四喜+五福再同場　梁雪湄轉行從商並成旅遊KOL