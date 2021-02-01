【新冠肺炎】綠楊新邨R座添2宗個案　救世軍南山長者之家有院友初步確診

▲ 本港疫情個案最新情況簡報會。（林宇翔攝）

本港今日（1日）新增34宗新冠肺炎個案，5宗為輸入病例，本地個案佔29宗，當中8宗屬源頭不明；另有20多宗初步確診個案。衞生防護中心公布，綠楊新邨R座再多2宗確診個案，都屬04室單位住戶，該大廈至今累計12人染疫；救世軍南山長者之家有一名院友初步確診，約40至50名院友及員工須送往檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君匯報時表示，初步確診的救世軍南山長者之家院友，入住該院舍2樓，一名於早前確診的患者（個案編號：10,148）曾到該院舍作替假工作。她說，與該名染疫者的同層院友、替假工作患者當時曾照顧的院友，以及相關工作人員需檢疫。

張竹君稱，染疫院友日常需要人照顧，較少外出，而替假工作患者在傳染期曾幫助染疫院友沖涼，屬有緊密接觸，懷疑因此將病毒傳染至對方。

她續指，機場三跑工程群組今日未有新增的確診病例，但錄得初步確步個案；綠楊新邨未發現有初步確診個案。

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記者：陳曉瑩