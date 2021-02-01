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陳茂波料中美分歧不易解決　須作好準備應對可能的打壓措施

政治 17:05 2021/02/01

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美國新政府上任不足一個月。財政司司長陳茂波表示，美國視中國為主要挑戰，並非前總統特朗普才開始，新政府採取甚麼態度和政策，仍然有待觀察，但料未來一段時間，中美仍充滿不易解決的分歧。

陳茂波在一個論壇上致辭時指，留意到最近多名美國新內閣官員發言，仍然視中國為最主要挑戰，可以估計未來一段時， 中美關係仍充滿不易解決的分歧，複雜多變，香港必須作好充分準備，制訂好預案、調整好定立，應對未來美國可能採取的打壓措施。

他又認為，挑戰是激勵提升自我的動力，假如香港應對得宜，憑國家支持及自身優勢，在金融、科技及貿易上，有很好條轉為機，乘勢推動香港經濟結構進一步升級轉型。

陳茂波續指，香港還需要用好國家快速發展的「近水樓台」先機，積極參與國內大循環，同時要提升作為通往內地和國際市場的橋樑角色，粵港澳大灣區發展，就是香港扣入國家「雙循環」最好的切入點。

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記者：陳宛彤

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